Предложен новый метод лечения рака простаты за один сеанс
Сотрудники центра онкологии Мэгги при клинике Кристи в Манчестере и ученые из госпиталя Маунт-Вернон в Лондоне предложили новую методику борьбы с раком простаты. Данный вид заболевания, по словам ученых, можно вылечить за один сеанс брахитерапии путем введения в пораженный орган высокой порции излучения.
Особенность такой терапии заключается в подведении максимальной дозы облучения к очагу злокачественного образования. Это позволяет минимизировать токсическое воздействие на соседние здоровые ткани и снизить риск возникновения побочных эффектов. О результатах исследования специалисты рассказали на симпозиуме Европейского общества онкологии, проходившем в Милане, пишет «ПолитРоссия».
В рамках научной работы с участием около 440 человек, эксперты выяснили, что сеанс брахитерапии длительностью 10-20 минут избавляет мужчин с раком простаты «низкого риска» от заболевания через три года без дополнительного курса радиотерапии. Новый метод лечения оказался эффективным при онкологии «среднего и высокого риска», но у 25% пациентов наблюдались признаки рецидива. По мнению ученых, при более агрессивных стадиях рака предстательной железы необходимо применять более высокую дозу облучения.
Сейчас для лечения такого вида онкологии мужчинам надо пройти свыше 37 процедур лучевой терапии, посещая клинику ежедневно на протяжении практически двух месяцев. Традиционная брахитерапия предполагает проведение 4-9 сеансов с использованием низких доз облучения. Как показало исследование, однократный сеанс с высокой порцией излучения более эффективный и безопасный метод лечения рака простаты на первоначальных стадиях его развития.
Особенность такой терапии заключается в подведении максимальной дозы облучения к очагу злокачественного образования. Это позволяет минимизировать токсическое воздействие на соседние здоровые ткани и снизить риск возникновения побочных эффектов. О результатах исследования специалисты рассказали на симпозиуме Европейского общества онкологии, проходившем в Милане, пишет «ПолитРоссия».
В рамках научной работы с участием около 440 человек, эксперты выяснили, что сеанс брахитерапии длительностью 10-20 минут избавляет мужчин с раком простаты «низкого риска» от заболевания через три года без дополнительного курса радиотерапии. Новый метод лечения оказался эффективным при онкологии «среднего и высокого риска», но у 25% пациентов наблюдались признаки рецидива. По мнению ученых, при более агрессивных стадиях рака предстательной железы необходимо применять более высокую дозу облучения.
Сейчас для лечения такого вида онкологии мужчинам надо пройти свыше 37 процедур лучевой терапии, посещая клинику ежедневно на протяжении практически двух месяцев. Традиционная брахитерапия предполагает проведение 4-9 сеансов с использованием низких доз облучения. Как показало исследование, однократный сеанс с высокой порцией излучения более эффективный и безопасный метод лечения рака простаты на первоначальных стадиях его развития.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:02