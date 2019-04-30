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Соцсеть Facebook впервые открыла ученым доступ к конфиденциальным данным

Официальные представители компании Facebook, владеющей крупнейшей одноименной социальной сетью мира, впервые за время своего существования, а это целых 15 лет, открыли международной группе ученых доступ к конфиденциальным данным. Информация о необычном решении была представлена пресс-службой платформы.
Соцсеть Facebook впервые открыла ученым доступ к конфиденциальным данным

В сообщении говорится, что в Facebook объявлены первые гранты для проведения независимого исследования влияния социальных медиа на демократию с использованием данных соцсети. Участие в эксперименте примут более 60 исследователей из 30 академических учреждений из 11 стран, они были выбраны в рамках процесса конкурентной экспертной оценки, организованной ГСРК. Facebook не играл никакой роли в отборе людей или их проектов и не будет этого делать в управлении результатами или выводами исследования, что станет гарантией для независимости как проводимой работы, так и действий ученых. Данная инициатива углубит понимание общественностью роли социальных медиа в выборах и демократии и поможет Facebook и другим компаниям улучшить свои продукты и методы.

Авторы публикации отмечают, что значительных успехов в этом плане компании удалось добиться за последние 2 года, однако выполнять эту работу в одиночку не представляется возможным в силу разных обстоятельств и причин. Основная часть достигнутого прогресса обусловлена значительной поддержкой со стороны внешних партнеров, включая правительства, группы гражданского общества, НПО, другие компании частного сектора и ученых. Данная инициатива углубит работу Facebook с университетами по всему миру, так компания продолжит улучшать способности, направленные на противостояние текущим угрозам и предвидение новые.

Ученые получат возможность исследовать CrowdTangle, данная платформа позволяет отслеживать популярность сообщений и новостных публикаций в социальных сетях, а также CrowdTangle API, открывающей доступ к общедоступным данным Facebook, в том числе публичным группам и проверенным профилям, API библиотеки объявлений и другие сервисы.



 
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 08:31

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