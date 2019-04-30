Денис Мантуров раскрыл особенности парадного кабриолета Aurus





Новинка, пока еще не получившая собственного наименования, базируется на Единой модульной платформе ФГУП НАМИ, но с заниженным на 20 мм дорожным просветом. Кабриолет стал четвертым в линии Aurus, расположившись после седана и лимузина Senat , минивэна Arsenal. Модель получила гибридную силовую установку, включающую бензиновый 4,4-литровый турбодвигатель V8 на 600 л. с. и электромотор. В дополнение к агрегатам в полноприводном авто предусмотрена отечественная 9-диапазонная АКПП KATE.Парадный кабриолет Aurus позаимствовал фронтальную часть от брендового седана. Однако две двери автомобиля разработчики удлинили, чтобы облегчить посадку на задние сидения, а для складной крыши подготовили оригинальную конструкцию.Как отметил Мантуров, новинка создана по заказу Минобороны и призвана заменить модели «ЗиЛ», участвовавшие в параде Победы. В машине предусмотрено специальное оборудование для проведения торжественных мероприятий – стойка с микрофонами и дополнительный поручень. Кабриолет может ехать со скоростью 20 км/ч, а его подвески и трансмиссия обеспечивают мягкое передвижение по брусчатке на Красной площади.