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Денис Мантуров раскрыл особенности парадного кабриолета Aurus

В преддверии парада Победы Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ, раскрыл особенности военного кабриолета от отечественной компании Aurus, призванного заменить на мероприятии открытые машины марки «ЗиЛ». Модель, разработанная в трех экземплярах, оснащена специальным режимом для передвижения по брусчатке на Красной площади.
Денис Мантуров раскрыл особенности парадного кабриолета Aurus

Новинка, пока еще не получившая собственного наименования, базируется на Единой модульной платформе ФГУП НАМИ, но с заниженным на 20 мм дорожным просветом. Кабриолет стал четвертым в линии Aurus, расположившись после седана и лимузина Senat , минивэна Arsenal. Модель получила гибридную силовую установку, включающую бензиновый 4,4-литровый турбодвигатель V8 на 600 л. с. и электромотор. В дополнение к агрегатам в полноприводном авто предусмотрена отечественная 9-диапазонная АКПП KATE.

Парадный кабриолет Aurus позаимствовал фронтальную часть от брендового седана. Однако две двери автомобиля разработчики удлинили, чтобы облегчить посадку на задние сидения, а для складной крыши подготовили оригинальную конструкцию.

Как отметил Мантуров, новинка создана по заказу Минобороны и призвана заменить модели «ЗиЛ», участвовавшие в параде Победы. В машине предусмотрено специальное оборудование для проведения торжественных мероприятий – стойка с микрофонами и дополнительный поручень. Кабриолет может ехать со скоростью 20 км/ч, а его подвески и трансмиссия обеспечивают мягкое передвижение по брусчатке на Красной площади.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:02

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