Алексей Воробьев назвал своим самым большим страхом плавание на глубине
Известный певец и актер Алексей Воробьев признался в Instagram своим поклонникам в своем самом большом страхе. Оказалось, что кумир миллионов девушек боится плавать на глубине, когда не видно морского дна.
Воробьев испытывает страх, корда плывет в воде, не видя дна. У него создается впечатление, что за ним кто-то следит из морских глубин. Певец признался, что не знает как называется такой вид фобии, потому спросил об этом у поклонников, предложив свой вариант: «СледоВодоФобия».
В дополнение к своим словам знаменитость опубликовал короткий видеофрагмент из своего клипа на песню «Little Bunny», в котором наглядно видно, чего может бояться исполнитель. Фолловеры принялись успокаивать и поддерживать кумира, оставляя множество комментариев и лайков.
Воробьев испытывает страх, корда плывет в воде, не видя дна. У него создается впечатление, что за ним кто-то следит из морских глубин. Певец признался, что не знает как называется такой вид фобии, потому спросил об этом у поклонников, предложив свой вариант: «СледоВодоФобия».
В дополнение к своим словам знаменитость опубликовал короткий видеофрагмент из своего клипа на песню «Little Bunny», в котором наглядно видно, чего может бояться исполнитель. Фолловеры принялись успокаивать и поддерживать кумира, оставляя множество комментариев и лайков.
ШоуБиз
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 07:41