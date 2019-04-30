Алексей Воробьев назвал своим самым большим страхом плавание на глубине

Воробьев испытывает страх, корда плывет в воде, не видя дна. У него создается впечатление, что за ним кто-то следит из морских глубин. Певец признался, что не знает как называется такой вид фобии, потому спросил об этом у поклонников, предложив свой вариант: «СледоВодоФобия».В дополнение к своим словам знаменитость опубликовал короткий видеофрагмент из своего клипа на песню «Little Bunny», в котором наглядно видно, чего может бояться исполнитель. Фолловеры принялись успокаивать и поддерживать кумира, оставляя множество комментариев и лайков.