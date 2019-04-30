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Алексей Воробьев назвал своим самым большим страхом плавание на глубине

Известный певец и актер Алексей Воробьев признался в Instagram своим поклонникам в своем самом большом страхе. Оказалось, что кумир миллионов девушек боится плавать на глубине, когда не видно морского дна.
Алексей Воробьев назвал своим самым большим страхом плавание на глубине

Воробьев испытывает страх, корда плывет в воде, не видя дна. У него создается впечатление, что за ним кто-то следит из морских глубин. Певец признался, что не знает как называется такой вид фобии, потому спросил об этом у поклонников, предложив свой вариант: «СледоВодоФобия».

В дополнение к своим словам знаменитость опубликовал короткий видеофрагмент из своего клипа на песню «Little Bunny», в котором наглядно видно, чего может бояться исполнитель. Фолловеры принялись успокаивать и поддерживать кумира, оставляя множество комментариев и лайков.



 
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Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 07:41

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