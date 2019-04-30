Телеведущий Алексей Куличков сдал ДНК-тест в эфире Первого канала





Алексей Куличков сам обратился к продюсерам программы «На самом деле» и попросил помочь разобраться с претензиями экс-возлюбленной. Она уверяла, что её дочь Ева родилась вследствие их непродолжительного романа около 15 лет назад. Ведущий признаётся, тогда он был начинающим актёром и у него действительно были отношения с симпатичной блондинкой, почитательницей его таланта Ларисой Марковой, однако в отцовстве он сомневается.Дело в том, что возлюбленная бросила его ради миллионера, за которого вскоре и вышла замуж. Уже в браке она родила дочь Еву, которая, по её утверждениям, является «родной кровью» Куличкова. Она рассказала, привыкла жить с супругом в роскоши, но он лишил её всего, узнав, что воспитывает не родного ребёнка.В итоге, Куличков согласился сделать в эфире ДНК-тест, показавший, что он с вероятность в 0% может быть отцом Евы. При этом знакомая Марковой, певица Милена Дейнега рассказала, девочке на самом деле 14 лет и её мать заведомо сказала неправду. Также сообщила, что она замужем за обычным мужчиной, а вовсе не за миллионером и занимается организацией концертов.