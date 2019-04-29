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Сестра Элины Быстрицкой расплакалась у гроба актрисы

Сегодня состоялись похороны народной артистки СССР Элины Быстрицкой. Во время церемонии прощания с актрисой её сестра Софья Шегельман не смогла сдержать слёз.
Сестра Элины Быстрицкой расплакалась у гроба актрисы

В последние годы своей жизни Элина Авраамовна болела, поэтому за ней ухаживала её родная сестра. Шегельман была единственным близким человеком для актрисы и находилась рядом до последнего момента её жизни. Сейчас женщина тяжело переживает смерть своей знаменитой сестры. На церемонии прощания с Элиной Авраамовной она расплакалась.

Прощались с великой актрисой в Малом театре. На церемонии присутствовали её родные, друзья, коллеги и ученики. Быстрицкую вспомнили тёплыми словами, а гроб актрисы был усыпан розами - её любимыми цветами. Рядом были представлены её многочисленные награды, которых она была удостоена во время ВОВ.

Похоронили Элину Быстрицкую на Новодевичьем кладбище в Москве. Напомним, что не стало народной артистки СССР Элины Быстрицкой 26 апреля. Актрисе был 91 год.



 
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Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 21:03

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