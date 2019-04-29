Сестра Элины Быстрицкой расплакалась у гроба актрисы





В последние годы своей жизни Элина Авраамовна болела, поэтому за ней ухаживала её родная сестра. Шегельман была единственным близким человеком для актрисы и находилась рядом до последнего момента её жизни. Сейчас женщина тяжело переживает смерть своей знаменитой сестры. На церемонии прощания с Элиной Авраамовной она расплакалась.Прощались с великой актрисой в Малом театре. На церемонии присутствовали её родные, друзья, коллеги и ученики. Быстрицкую вспомнили тёплыми словами, а гроб актрисы был усыпан розами - её любимыми цветами. Рядом были представлены её многочисленные награды, которых она была удостоена во время ВОВ.Похоронили Элину Быстрицкую на Новодевичьем кладбище в Москве. Напомним, что не стало народной артистки СССР Элины Быстрицкой 26 апреля. Актрисе был 91 год.