В Самаре пожарные спасли мальчика, сидевшего во время пожара на блоке кондиционера
В Самаре сегодня, 29 апреля, произошел пожар в одном из жилых домов. Пожарным удалось спасти от огня мальчика, сидевшего на блоке кондиционера, сообщают местные издания.
Возгорание зафиксировано в многоэтажном жилом доме на Стара-Загоре приблизительно в 16.00. Прибывшие пожарные эвакуировали 31 жильца, а также спасли ребенка, который изначально находился на балконе, а после взобрался на блок кондиционера. Для спасения мальчика спасатели воспользовались лестницей.
По некоторым данным, ребенок не получил никаких повреждений, однако находился в шоковом состоянии. Причины пожара предстоит установить экспертам, подробности ЧП выясняются.
Возгорание зафиксировано в многоэтажном жилом доме на Стара-Загоре приблизительно в 16.00. Прибывшие пожарные эвакуировали 31 жильца, а также спасли ребенка, который изначально находился на балконе, а после взобрался на блок кондиционера. Для спасения мальчика спасатели воспользовались лестницей.
По некоторым данным, ребенок не получил никаких повреждений, однако находился в шоковом состоянии. Причины пожара предстоит установить экспертам, подробности ЧП выясняются.
Происшествия
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 19:53