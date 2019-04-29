АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Здоровье зубов слабо зависит от генетических факторов
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

В Самаре пожарные спасли мальчика, сидевшего во время пожара на блоке кондиционера

В Самаре сегодня, 29 апреля, произошел пожар в одном из жилых домов. Пожарным удалось спасти от огня мальчика, сидевшего на блоке кондиционера, сообщают местные издания.
В Самаре пожарные спасли мальчика, сидевшего во время пожара на блоке кондиционера

Возгорание зафиксировано в многоэтажном жилом доме на Стара-Загоре приблизительно в 16.00. Прибывшие пожарные эвакуировали 31 жильца, а также спасли ребенка, который изначально находился на балконе, а после взобрался на блок кондиционера. Для спасения мальчика спасатели воспользовались лестницей.

По некоторым данным, ребенок не получил никаких повреждений, однако находился в шоковом состоянии. Причины пожара предстоит установить экспертам, подробности ЧП выясняются.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 19:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Беспроводные наушники Beats Powerbeats
В Самаре пожарные спасли мальчика,
Названы все версии нового кроссовера
Администратор Алсу не подтвердил
Состояние находящейся в больнице Ирины
Российские артиллеристы испытали новый
В Тульской области злоумышленник
Эксперты рассказали, о чем
Анализ мочи предотвращает рак шейки
Николай Басков назвал причиной победы
Первый супруг Юлии Началовой ответил на
Седан Cadillac CT6 лишили 2-литрового
Компания Samsung запатентовала
Учёные хотят расшифровать ДНК Леонардо
В США подсчитали самолёты и время для
Для снижения смертности на дорогах МВД
В Московской области мужчина насмерть
Экс-невестка Галины Волчек Татьяна
Ксения Собчак вспомнила, как сидела на
Эксперт назвали несколько эффективных
Валерия продемонстрировала несколько
HTC до конца года выпустит второй
Учёные выяснили, в каком возрасте люди
Дочь Ксении Бородиной поразительно
Полину Гагарину чуть не сдуло ветром в
Эксперты рассказали, почему газ для
Любовь Успенская стремится к нарядам
Учёные: Здоровье зубов слабо зависит от
Александр Лазарев-младший назвал
Эксперты рассказали, чего не следует
Просмотреть все новости