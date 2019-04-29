В Самаре пожарные спасли мальчика, сидевшего во время пожара на блоке кондиционера





Возгорание зафиксировано в многоэтажном жилом доме на Стара-Загоре приблизительно в 16.00. Прибывшие пожарные эвакуировали 31 жильца, а также спасли ребенка, который изначально находился на балконе, а после взобрался на блок кондиционера. Для спасения мальчика спасатели воспользовались лестницей.По некоторым данным, ребенок не получил никаких повреждений, однако находился в шоковом состоянии. Причины пожара предстоит установить экспертам, подробности ЧП выясняются.