Анна Седокова с ярко-розовыми волосами удивила поклонников кардинальной сменой имиджа

Анна Седокова уже несколько раз изменяла имидж, поклонники помнят её и с рыжими волосами, и с чёрными, и блондинкой. Недавними изменениями она всё же смогла удивить многих, представ с ярко-розовыми волосами. В небольшом видеоролике, опубликованном на странице в соцсети, она едет в авто и репетирует новую песню «Я же мать». В подписи к посту она поинтересовалась у подписчиков, заметили ли они что-то новое в её внешности.Поклонники отреагировали на вопрос Седоковой, написав, что она выглядит необычно и экстравагантно, но розовый ей удивительно идёт и посоветовали пока не менять цвет, оставаясь яркой и дерзкой. Нашлись и противники кардинальных перемен, заметившие, что она уже не «юная леди» и не стоит так экспериментировать. Некоторые засомневались, что певица действительно решилась на смену имиджа, думая, что она просто надела парик ради выступления в «Партийной Zone».