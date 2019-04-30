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Анна Седокова с ярко-розовыми волосами удивила поклонников кардинальной сменой имиджа

Популярная исполнительница, экс-солистка «золотого» состава группы «ВИА Гра» Анна Седокова удивила своих Instagram-подписчиков кардинальной сменой имиджа. Певица в опубликованном видеоролике предстала с волосами ярко-розового цвета, чем вызвала и восхищение и удивление фанатов.
Анна Седокова с ярко-розовыми волосами удивила поклонников кардинальной сменой имиджа

Анна Седокова уже несколько раз изменяла имидж, поклонники помнят её и с рыжими волосами, и с чёрными, и блондинкой. Недавними изменениями она всё же смогла удивить многих, представ с ярко-розовыми волосами. В небольшом видеоролике, опубликованном на странице в соцсети, она едет в авто и репетирует новую песню «Я же мать». В подписи к посту она поинтересовалась у подписчиков, заметили ли они что-то новое в её внешности.

Поклонники отреагировали на вопрос Седоковой, написав, что она выглядит необычно и экстравагантно, но розовый ей удивительно идёт и посоветовали пока не менять цвет, оставаясь яркой и дерзкой. Нашлись и противники кардинальных перемен, заметившие, что она уже не «юная леди» и не стоит так экспериментировать. Некоторые засомневались, что певица действительно решилась на смену имиджа, думая, что она просто надела парик ради выступления в «Партийной Zone».



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 03:10

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