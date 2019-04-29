Состояние находящейся в больнице Ирины Сенотовой ухудшилось
Состояние находящейся в одном из столичных медучреждений отечественной актрисы Ирины Сенотовой резко ухудшилось. У неё сложности с дыханием, врачи облегчают его с помощью кислородной маски.
О госпитализации Ирины Сенотовой, которая запомнилась многим зрителям по роли в популярном сериале «Склифосовский», стало известно 26 апреля. Через три дня её состояние стало хуже, она дышит с помощью кислородной маски. Ранее дочь актрисы просила поклонников поддержать их семью материально, так как на лечение требуются немалые средства, а они уже отдали всё имеющееся. Она отметила, что будет искренне благодарна любой помощи и сумме.
Известно, до госпитализации Сенотова пыталась справиться с болезнью самостоятельно, затем обратилась в частное учреждение и только потом уже была переведена в государственное. Сообщают, у актрисы диагностировали почечную недостаточность и пневмонию. Telegram-канал Mash информирует, что у неё также выявлен цирроз печени.
О госпитализации Ирины Сенотовой, которая запомнилась многим зрителям по роли в популярном сериале «Склифосовский», стало известно 26 апреля. Через три дня её состояние стало хуже, она дышит с помощью кислородной маски. Ранее дочь актрисы просила поклонников поддержать их семью материально, так как на лечение требуются немалые средства, а они уже отдали всё имеющееся. Она отметила, что будет искренне благодарна любой помощи и сумме.
Известно, до госпитализации Сенотова пыталась справиться с болезнью самостоятельно, затем обратилась в частное учреждение и только потом уже была переведена в государственное. Сообщают, у актрисы диагностировали почечную недостаточность и пневмонию. Telegram-канал Mash информирует, что у неё также выявлен цирроз печени.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:32