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Названы все версии нового кроссовера Mercedes-Benz GLS для России

Представители концерна Mercedes-Benz озвучили весь модельный ряд нового кроссовера GLS для России. Внедорожник на отечественном рынке получит две версии в шести комплектациях.
Названы все версии нового кроссовера Mercedes-Benz GLS для России

Компания Mercedes-Benz уже озвучила все версии кроссовера GLS, несмотря на не скорый дебют на рынке России, который запланирован на четвёртый квартал 2019 года. Всего планируется поставлять две различные модификации, каждая из которой получит 3 различные комплектации. Как и прежде, даже самая простая вариация транспортного средства в данном классе окажется весьма богата набором технических функций, опций комфорта и систем безопасности. Все они будут отличаться ценой, но самая флагманская версия внедорожника будет поставляться в страну из США, где производится её сборка, а остальные будут делать на территории РФ. Главным же отличием двух версий являются силовые установки.

Модель Mercedes-Benz GLS 400 d получит дизельный двигатель, генерирующий 330 лошадиных сил при рабочем объёме 2,9 литра. Бензиновый агрегат в версии Mercedes-Benz GLS 450 сможет развивать 367 "лошадок", имея рабочий объём 3,0 литра. В пару к этим моторам производитель предлагает только девятискоростную автоматическую коробку передач, пневматическую подвеску и полноприводную схему 4Matic+ с многодисковой муфтой переключения передних колёс, а бензиновый паркетник отдельно получит гибридную систему EQ-Boost. Цены производитель планирует озвучить после майских праздников.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:42

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