Samsung выпустит новый смарт-динамик Galaxy Home Mini
Компания Samsung вскоре выпустит смарт-динамик Galaxy Home Mini, данные о котором появились на сайте SIG. В сравнении с оригиналом новинка будет немного упрощена.
В 2018 году производитель представил на рынке динамик Galaxy Home, но теперь у него появился собрат. Гаджет получил кодовое наименование SM-V310. На сегодня можно сказать о поддержке Samsung Galaxy Home Mini беспроводной связи Bluetooth 4.2 и взаимосвязи с интеллектуальным голосовым помощником Bixby 2.0.
Разработчик упростил общую работу модели по сравнению с оригинальной версией, в новом смарт-динамике нет сабвуфера и нескольких микрофонов, что позволит продавать его по более меньшей цене, чем Galaxy Home. Точное время реализации и стоимость устройства пока остаются в секрете.
До этого Samsung запатентовала смартфон, оснащенный тремя дисплеями. Они будут располагаться на передней, тыльной и верхней панели новинки. Среди преимуществ гаджета - перевод разговорной речи.
В 2018 году производитель представил на рынке динамик Galaxy Home, но теперь у него появился собрат. Гаджет получил кодовое наименование SM-V310. На сегодня можно сказать о поддержке Samsung Galaxy Home Mini беспроводной связи Bluetooth 4.2 и взаимосвязи с интеллектуальным голосовым помощником Bixby 2.0.
Разработчик упростил общую работу модели по сравнению с оригинальной версией, в новом смарт-динамике нет сабвуфера и нескольких микрофонов, что позволит продавать его по более меньшей цене, чем Galaxy Home. Точное время реализации и стоимость устройства пока остаются в секрете.
До этого Samsung запатентовала смартфон, оснащенный тремя дисплеями. Они будут располагаться на передней, тыльной и верхней панели новинки. Среди преимуществ гаджета - перевод разговорной речи.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 02:09