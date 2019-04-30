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Samsung выпустит новый смарт-динамик Galaxy Home Mini

Компания Samsung вскоре выпустит смарт-динамик Galaxy Home Mini, данные о котором появились на сайте SIG. В сравнении с оригиналом новинка будет немного упрощена.
Samsung выпустит новый смарт-динамик Galaxy Home Mini

В 2018 году производитель представил на рынке динамик Galaxy Home, но теперь у него появился собрат. Гаджет получил кодовое наименование SM-V310. На сегодня можно сказать о поддержке Samsung Galaxy Home Mini беспроводной связи Bluetooth 4.2 и взаимосвязи с интеллектуальным голосовым помощником Bixby 2.0.

Разработчик упростил общую работу модели по сравнению с оригинальной версией, в новом смарт-динамике нет сабвуфера и нескольких микрофонов, что позволит продавать его по более меньшей цене, чем Galaxy Home. Точное время реализации и стоимость устройства пока остаются в секрете.

До этого Samsung запатентовала смартфон, оснащенный тремя дисплеями. Они будут располагаться на передней, тыльной и верхней панели новинки. Среди преимуществ гаджета - перевод разговорной речи.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 02:09

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