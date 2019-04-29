Эксперты рассказали, о чем свидетельствует ранняя седина





В исследовании ученых приняли участие более 54 тысяч человек в возрасте 30-60 лет, в ходе которого анализировались данные об их состоянии здоровья. По словам специалистов, пигмент глуатион отвечает за окрашивание волос в тот или иной цвет и также отвечает за защиту от серьезных недугов, например, сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера. Иными словами, если его расход на придание цвета волосам не достаточный, то появляется седина, а организм направляет его действие на другие нужды.Ученые заявили, что люди с сединой в раннем возрасте менее подвержены таким заболеваниям, то есть имеют защиту от них. Появление седых волос не связано со стрессом, старением или физической активностью, за этот процесс отвечает генетика.