АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Здоровье зубов слабо зависит от генетических факторов
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

Эксперты рассказали, о чем свидетельствует ранняя седина

Эксперты из Испании рассказали, о чем свидетельствует ранняя седина. Выяснилось, что появление таких волос не связано с процессом старения организма.
Эксперты рассказали, о чем свидетельствует ранняя седина

В исследовании ученых приняли участие более 54 тысяч человек в возрасте 30-60 лет, в ходе которого анализировались данные об их состоянии здоровья. По словам специалистов, пигмент глуатион отвечает за окрашивание волос в тот или иной цвет и также отвечает за защиту от серьезных недугов, например, сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера. Иными словами, если его расход на придание цвета волосам не достаточный, то появляется седина, а организм направляет его действие на другие нужды.

Ученые заявили, что люди с сединой в раннем возрасте менее подвержены таким заболеваниям, то есть имеют защиту от них. Появление седых волос не связано со стрессом, старением или физической активностью, за этот процесс отвечает генетика.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 19:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Беспроводные наушники Beats Powerbeats
В Самаре пожарные спасли мальчика,
Названы все версии нового кроссовера
Администратор Алсу не подтвердил
Состояние находящейся в больнице Ирины
Российские артиллеристы испытали новый
В Тульской области злоумышленник
Эксперты рассказали, о чем
Анализ мочи предотвращает рак шейки
Николай Басков назвал причиной победы
Первый супруг Юлии Началовой ответил на
Седан Cadillac CT6 лишили 2-литрового
Компания Samsung запатентовала
Учёные хотят расшифровать ДНК Леонардо
В США подсчитали самолёты и время для
Для снижения смертности на дорогах МВД
В Московской области мужчина насмерть
Экс-невестка Галины Волчек Татьяна
Ксения Собчак вспомнила, как сидела на
Эксперт назвали несколько эффективных
Валерия продемонстрировала несколько
HTC до конца года выпустит второй
Учёные выяснили, в каком возрасте люди
Дочь Ксении Бородиной поразительно
Полину Гагарину чуть не сдуло ветром в
Эксперты рассказали, почему газ для
Любовь Успенская стремится к нарядам
Учёные: Здоровье зубов слабо зависит от
Александр Лазарев-младший назвал
Эксперты рассказали, чего не следует
Просмотреть все новости