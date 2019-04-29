АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Здоровье зубов слабо зависит от генетических факторов
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

Российские артиллеристы испытали новый способ ведения боя

Накануне артиллеристы ЦВО опробовали новый способ ведения боя. Подробности тренировки военных опубликованы телеканалом «Звезда».
Российские артиллеристы испытали новый способ ведения боя

Способ ведения боя называется «Артиллерийская карусель». Его достоинство заключается в том, что он позволяет одним расчётам покинуть поле боя для перезарядки, а другие расчёты в это же время продолжат обстрел огневых точек врага.

Отмечается, что такой способ ведения боя, как «Артиллерийская карусель», не даёт возможность вражеским подразделениям совершить ответный обстрел или сменить позиции, а также позволяет сэкономить боеприпасы.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 19:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Беспроводные наушники Beats Powerbeats
В Самаре пожарные спасли мальчика,
Названы все версии нового кроссовера
Администратор Алсу не подтвердил
Состояние находящейся в больнице Ирины
Российские артиллеристы испытали новый
В Тульской области злоумышленник
Эксперты рассказали, о чем
Анализ мочи предотвращает рак шейки
Николай Басков назвал причиной победы
Первый супруг Юлии Началовой ответил на
Седан Cadillac CT6 лишили 2-литрового
Компания Samsung запатентовала
Учёные хотят расшифровать ДНК Леонардо
В США подсчитали самолёты и время для
Для снижения смертности на дорогах МВД
В Московской области мужчина насмерть
Экс-невестка Галины Волчек Татьяна
Ксения Собчак вспомнила, как сидела на
Эксперт назвали несколько эффективных
Валерия продемонстрировала несколько
HTC до конца года выпустит второй
Учёные выяснили, в каком возрасте люди
Дочь Ксении Бородиной поразительно
Полину Гагарину чуть не сдуло ветром в
Эксперты рассказали, почему газ для
Любовь Успенская стремится к нарядам
Учёные: Здоровье зубов слабо зависит от
Александр Лазарев-младший назвал
Эксперты рассказали, чего не следует
Просмотреть все новости