Российские артиллеристы испытали новый способ ведения боя





Способ ведения боя называется «Артиллерийская карусель». Его достоинство заключается в том, что он позволяет одним расчётам покинуть поле боя для перезарядки, а другие расчёты в это же время продолжат обстрел огневых точек врага.Отмечается, что такой способ ведения боя, как «Артиллерийская карусель», не даёт возможность вражеским подразделениям совершить ответный обстрел или сменить позиции, а также позволяет сэкономить боеприпасы.