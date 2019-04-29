Анализ мочи предотвращает рак шейки матки не хуже мазка
Анализ мочи может быть полезен для профилактики рака шейки матки, при этом его эффективность не хуже теста мазка. Об этом заявили ученые из Великобритании.
Как гласит статистика, у одной из 20 женщин врачи фиксируют аномальные перемены в области малого таза, которые спустя время могут перейти в онкологию. Пациенток отправляют на кольпоскопию, где шейку матки изучают под увеличением, давая тем самым возможность рассмотреть участки, взять образцы и сделать все возможное для лечения. В большей части случаев таким заболеванием болеют представительницы прекрасного пола в возрасте 30-35 лет. Предраковая стадия обнаруживается почти за 5 лет до этого, когда женщины еще не проходили исследование. Часто они избегают скрининга, считая этот процесс неприемлемым. Ученые, тем не менее, выяснили, что анализ мочи позволяет упростить диагностирование болезни.
Научные сотрудники Манчестерского университета провели эксперимент с участием 104 респонденток. Их проверили с использованием двух наборов для обнаружения ВИЧ. У 2/3 из них зафиксировали положительный итог на любой тип болезни высокого риска, у трети на ВИЧ-16 и ВИЧ-18. Еще 8 участниц имели предраковые изменения шейки матки, требовавшие лечения. Результаты фиксации оказались аналогичны, как при сдаче анализа мочи, так и мазка.
Ранее медики назвали ряд признаков того, что у женщин развивается рак матки. Так, стоит обратить внимание на водянистые выделения с неприятным запахом, кровотечения, невозможные после менопаузы. Если на этом этапе недуг не удалось заметить, то тогда начнет болеть спина, ноги и таз, а также возникнут тошнота и усталость.
Как гласит статистика, у одной из 20 женщин врачи фиксируют аномальные перемены в области малого таза, которые спустя время могут перейти в онкологию. Пациенток отправляют на кольпоскопию, где шейку матки изучают под увеличением, давая тем самым возможность рассмотреть участки, взять образцы и сделать все возможное для лечения. В большей части случаев таким заболеванием болеют представительницы прекрасного пола в возрасте 30-35 лет. Предраковая стадия обнаруживается почти за 5 лет до этого, когда женщины еще не проходили исследование. Часто они избегают скрининга, считая этот процесс неприемлемым. Ученые, тем не менее, выяснили, что анализ мочи позволяет упростить диагностирование болезни.
Научные сотрудники Манчестерского университета провели эксперимент с участием 104 респонденток. Их проверили с использованием двух наборов для обнаружения ВИЧ. У 2/3 из них зафиксировали положительный итог на любой тип болезни высокого риска, у трети на ВИЧ-16 и ВИЧ-18. Еще 8 участниц имели предраковые изменения шейки матки, требовавшие лечения. Результаты фиксации оказались аналогичны, как при сдаче анализа мочи, так и мазка.
Ранее медики назвали ряд признаков того, что у женщин развивается рак матки. Так, стоит обратить внимание на водянистые выделения с неприятным запахом, кровотечения, невозможные после менопаузы. Если на этом этапе недуг не удалось заметить, то тогда начнет болеть спина, ноги и таз, а также возникнут тошнота и усталость.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:48