Первый супруг Юлии Началовой ответил на обвинения Ирины Салтыковой

После неожиданной смерти Юлии Началовой многие начали искать причины её болезни и пошатнувшегося здоровья. Отец певицы высказал мнение, что в этом есть вина Дмитрия Ланского, её первого супруга. Впоследствии он пообщался с бывшим зятем и отказался от обвинительных речей, тем не менее они продолжают звучать от других людей. Недавно исполнительница Ирина Салтыкова в одной из телепрограмм сказала, что именно Ланской, по её мнению, причастен к ухудшению здоровья Началовой, так как он заставлял её принимать небезопасные препараты для похудения.Музыкант ответил на обвинения певицы, назвав её женщиной с «низкой социальной ответственностью», отметив, что она не может его осуждать, а вместо этого лучше пусть разберётся с собственной жизнью. Он подчеркнул, о Салтыковой известно очень много и эти факты далеки от идеала, поэтому ей совершенно нечем гордится. Также он попросил прекратить выступать на федеральных каналах с обвинениями в его адрес и вообще оставить его «скромную персону» в покое, цитирует музыканта портал «СтарХит».