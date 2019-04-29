В США подсчитали самолёты и время для победы над Россией





Представители Центра новой американской безопасности провели анализ возможностей ВВС США для нанесения удара по России при помощи авиации и победы над военным противником. Оказалось, для достижения этой цели, армии понадобится 180 дней, но в настоящий момент такая теоретическая операция неосуществима, поскольку страна не располагает достаточным количеством бомбардировщиков B-21. Вооружённым силам понадобится усиливать авиационную группу, создавая ещё 120 основных боевых машин и 20 самолётов для обучения пилотов. Кроме того, потребуется создание резерва в количестве 24 единиц для компенсации вероятных потерь. При этом речь идёт об операции с высокими рисками срыва первоначального плана из-за возможного противодействия вероятного противника.Эксперты обеспокоены подобным планированием со стороны США. По их мнению, доклад указывает, что среди американских военных имеются те, кто не исключает войны с РФ. Тем не менее, специалисты не соглашаются с докладчиками, поскольку убеждены, потери нападающей стороны окажутся значительными и невосполнимыми и могут достигнуть 85-90%. Этого удастся добиться благодаря наличию передовой системы противовоздушной обороны, самой мощной в мировой истории. В России на вооружении стоят образцы, способные поражать цели и перехватывать ракеты на расстоянии сотни километров, а обнаружить массированную авиационную группу удастся за тысячи километров от целей.