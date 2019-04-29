Учёные хотят расшифровать ДНК Леонардо да Винчи





В публикации говорится о том, что итальянским учёным предоставили прядь волос, предположительно принадлежавшую великому деятелю эпохи Возрождения – Леонардо да Винчи. Привезли историческую ценность из США, где она хранилась в частной коллекции. Исследователи надеются, что прядь волос поможет им приблизиться к расшифровке ДНК великого творца.Также в информагентстве отметили, что реликвию представят на выставке, которая будет посвящена да Винчи и откроется 2 мая в его родном городе.