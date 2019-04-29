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Учёные хотят расшифровать ДНК Леонардо да Винчи

Итальянские учёные хотят расшифровать ДНК Леонардо да Винчи по его волосам. Об этом сообщило ИА ANSA.
Учёные хотят расшифровать ДНК Леонардо да Винчи

В публикации говорится о том, что итальянским учёным предоставили прядь волос, предположительно принадлежавшую великому деятелю эпохи Возрождения – Леонардо да Винчи. Привезли историческую ценность из США, где она хранилась в частной коллекции. Исследователи надеются, что прядь волос поможет им приблизиться к расшифровке ДНК великого творца.

Также в информагентстве отметили, что реликвию представят на выставке, которая будет посвящена да Винчи и откроется 2 мая в его родном городе.



 
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Наука
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 17:51

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