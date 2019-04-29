Для снижения смертности на дорогах МВД готовит "серьёзные предложения"





Глава МВД Владимир Колокольцев на встрече с Владимиром Путиным в рамках совещания президента России с членами правительства представил проект, разработанный в его ведомстве, призванный сократить случаи смертности на дороге во время автомобильных аварий. Для того, чтобы виновники инцидента не покидали место ДТП, принято решение ужесточить ответственность для таких лиц. Граждане, по чьей вине погибли другие люди в результате автомобильной аварии, теперь будут наказываться более строго. Вместо административного ареста сроком на 15 суток и лишением права управлять транспортным средством сроком от года до полутора, теперь виновные понесут наказание в виде заключения в тюрьму сроком до 4 лет. В случае же большего числа жертв наказание может быть увеличено до 9 лет. Данный закон уже подписан главой РФ.Как отмечает Колокольцев, эти меры должны повлиять на социальную ответственность водителей и снизить число смертей на дорогах из-за неоказанной своевременно медицинской помощи, сообщается на сайте РИА Новости. В этом году зафиксировано 30 случаев, завершившихся смертью людей, и 630 человек пострадали в ДТП. Всего же с начала года произошло 500 аварий, виновники которых скрылись с места происшествия.