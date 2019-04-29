Эксперт назвали несколько эффективных способов по борьбе с тревожностью
Психотерапевт из США Харриет Лернер рассказала несколько способов, которые помогут в борьбе с тревожностью. Специалист утверждает, что тревожное состояние может постичь каждого, поэтому стоит понимать его причины для эффективной борьбы с проблемой.
Эксперт утверждает, что периодическая тревожность не приносит негативных последствий. Однако стоит остерегаться хронических проявлений такого состояния. Для начала следует осознать саму причину и приступить к решительным действиям. Необходимо побороть свой страх и сделать шаг вперед, несмотря на возможные последствия. Только в таком случае тревога пройдет и наступит ясная действительность.
Однако некоторые люди испытывают постоянное чувство тревоги из-за страха показаться глупым. Это ошибочное мнение приводит к депрессивному состоянию и замкнутости. В этом случае, советует эксперт, необходимо выйти из зоны комфорта и преодолеть себя. Не надо зацикливается на проблеме, необходимо просто жить и получать от жизни удовольствие.
Очень важна мотивация человека. Если она имеет низкий уровень, тогда побороть чувство тревоги самостоятельно будет очень сложно. Самое главное, что требуется от человека – осознать проблему. После этого решение неизбежно наступит. Однако если самостоятельно решить этот вопрос не получается, лучше обратится к специалисту. Он поможет правильно мотивировать себя и верно расставить приоритеты. Не стоит стесняться или боятся проблемы, ведь здоровье каждого в его собственных руках, заключила психотерапевт.
Эксперт утверждает, что периодическая тревожность не приносит негативных последствий. Однако стоит остерегаться хронических проявлений такого состояния. Для начала следует осознать саму причину и приступить к решительным действиям. Необходимо побороть свой страх и сделать шаг вперед, несмотря на возможные последствия. Только в таком случае тревога пройдет и наступит ясная действительность.
Однако некоторые люди испытывают постоянное чувство тревоги из-за страха показаться глупым. Это ошибочное мнение приводит к депрессивному состоянию и замкнутости. В этом случае, советует эксперт, необходимо выйти из зоны комфорта и преодолеть себя. Не надо зацикливается на проблеме, необходимо просто жить и получать от жизни удовольствие.
Очень важна мотивация человека. Если она имеет низкий уровень, тогда побороть чувство тревоги самостоятельно будет очень сложно. Самое главное, что требуется от человека – осознать проблему. После этого решение неизбежно наступит. Однако если самостоятельно решить этот вопрос не получается, лучше обратится к специалисту. Он поможет правильно мотивировать себя и верно расставить приоритеты. Не стоит стесняться или боятся проблемы, ведь здоровье каждого в его собственных руках, заключила психотерапевт.
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:58