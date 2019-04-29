АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Здоровье зубов слабо зависит от генетических факторов
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

HTC до конца года выпустит второй блокчейн-смартфон для добычи криптовалюты

В компании HTC заявили о намерении до конца года выпустить свой второй блокчейн-смартфон для добычи криптовалюты. Первая модель Exodus 1 оказался коммерчески не успешной и ее заменят другой моделью.
HTC до конца года выпустит второй блокчейн-смартфон для добычи криптовалюты

В конце 2018 года в продаже появился блокчейн-смартфон HTC Exodus 1. Устройство по своим технических характеристикам практически не уступало гаджету U 12+, но отличалось от него некоторыми изменениями, а также главной особенностью - функцией добычи криптовалюты. Девайс позиционировался, как аппарат для заработка виртуальной валюты, потому купить его можно было только за эфиры и биткоины, но покупательская активность оказалась на невысоком уровне, а потому тайваньский производитель начал продавать новинку за обычные деньги. Выяснилось, несмотря на провал в данном начинании, в руководстве не оставляют надежду и продолжают развивать линейку.

В конце текущего года ожидается выход ещё одного устройства с аналогичным функционалом. Помимо технических показателей производительности аппарат станет отличаться от первого блокчейн-смартфона наличием независимого модуля безопасности, не связанного с ОС Android, о чём рассказал лично Чэнь Синьшэн, директор HTC на Международном форуме по распределенным приложениям. Название и цена новинки пока не озвучена, но Exodus 1 оценивают в 700 долларов США.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 16:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Для снижения смертности на дорогах МВД
В Московской области мужчина насмерть
Экс-невестка Галины Волчек Татьяна
Ксения Собчак вспомнила, как сидела на
Эксперт назвали несколько эффективных
Валерия продемонстрировала несколько
HTC до конца года выпустит второй
Учёные выяснили, в каком возрасте люди
Дочь Ксении Бородиной поразительно
Полину Гагарину чуть не сдуло ветром в
Эксперты рассказали, почему газ для
Любовь Успенская стремится к нарядам
Учёные: Здоровье зубов слабо зависит от
Александр Лазарев-младший назвал
Эксперты рассказали, чего не следует
Станислав Садальский оригинально
В Сочи погиб охранник при взрыве на
Учёные: Лишний вес увеличивает риск
Ольга Бузова ищет встречи с Дмитрием
Полина Глен "сбежала" от Джонни Деппа в
Звезда «Дома-2» Татьяна Мусульбес
Дана Борисова отметила два года
«Все вылезли из нор»: Ольга Бузова
В Госдуме одобрили идею доверить
Фанаты Оли Рапунцель заступились за
Российские туристические агентства
С 1 мая произойдут изменения в жизни
Учёные создали биополимер, способный
В клипе певицы Нехи Бхасин показали
Компания Руслана Байсарова достраивает
Просмотреть все новости