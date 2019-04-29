HTC до конца года выпустит второй блокчейн-смартфон для добычи криптовалюты
В компании HTC заявили о намерении до конца года выпустить свой второй блокчейн-смартфон для добычи криптовалюты. Первая модель Exodus 1 оказался коммерчески не успешной и ее заменят другой моделью.
В конце 2018 года в продаже появился блокчейн-смартфон HTC Exodus 1. Устройство по своим технических характеристикам практически не уступало гаджету U 12+, но отличалось от него некоторыми изменениями, а также главной особенностью - функцией добычи криптовалюты. Девайс позиционировался, как аппарат для заработка виртуальной валюты, потому купить его можно было только за эфиры и биткоины, но покупательская активность оказалась на невысоком уровне, а потому тайваньский производитель начал продавать новинку за обычные деньги. Выяснилось, несмотря на провал в данном начинании, в руководстве не оставляют надежду и продолжают развивать линейку.
В конце текущего года ожидается выход ещё одного устройства с аналогичным функционалом. Помимо технических показателей производительности аппарат станет отличаться от первого блокчейн-смартфона наличием независимого модуля безопасности, не связанного с ОС Android, о чём рассказал лично Чэнь Синьшэн, директор HTC на Международном форуме по распределенным приложениям. Название и цена новинки пока не озвучена, но Exodus 1 оценивают в 700 долларов США.
В конце 2018 года в продаже появился блокчейн-смартфон HTC Exodus 1. Устройство по своим технических характеристикам практически не уступало гаджету U 12+, но отличалось от него некоторыми изменениями, а также главной особенностью - функцией добычи криптовалюты. Девайс позиционировался, как аппарат для заработка виртуальной валюты, потому купить его можно было только за эфиры и биткоины, но покупательская активность оказалась на невысоком уровне, а потому тайваньский производитель начал продавать новинку за обычные деньги. Выяснилось, несмотря на провал в данном начинании, в руководстве не оставляют надежду и продолжают развивать линейку.
В конце текущего года ожидается выход ещё одного устройства с аналогичным функционалом. Помимо технических показателей производительности аппарат станет отличаться от первого блокчейн-смартфона наличием независимого модуля безопасности, не связанного с ОС Android, о чём рассказал лично Чэнь Синьшэн, директор HTC на Международном форуме по распределенным приложениям. Название и цена новинки пока не озвучена, но Exodus 1 оценивают в 700 долларов США.
Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 16:44