Дочь Ксении Бородиной поразительно похожа на своего отца

«Маленький Курбанчик!» - написала одна из поклонниц звездного семейства Бородиной и Омарова.





Ни для кого не является секретом, что на данный момент Ксения Бородина и Курбан Омаров занимаются воспитанием двух дочек, однако только младшая из них общая. Звездные родители никак не могут нарадоваться своей наследнице, поэтому ежедневно выкладывают в личных микроблогах свежие фотографии, Stories и видеозаписи, на которых запечатлена 3-летняя Тея.Стоит отметить, что именно по этой причине Бородину довольно часто критикуют в социальных сетях, ведь многие фолловеры считают, что Теону любят куда больше Маруси.Несколько часов назад Ксения выставила у себя на странице в Instagram новый снимок из Дубай, на котором в очередной раз была запечатлена Тея. На фотографии малышка демонстрирует яркий купальник с пальмами и чайками, а снята девочка на фоне огромного бассейна.Преданные поклонники не смогли упустить свежее фото Бородиной и принялись один за другим буквально закидывать 3-летнюю Теону большим количеством приятных слов. Многие подписчики Ксении заметили, что девочка очень похожа на своего отца, на что сложно не обратить внимани, а кое-кто даже дал малышке прозвище.К слову, в Сети уже давно поговаривают, что Теона является копией Курбана Омарова, а вот от своей матери девочка взяла только характер.