Экс-невестка Галины Волчек Татьяна Цыплакова появилась на мероприятии в серьгах за 800 тысяч рублей

Отечественный актёр Станислав Садальский на странице в Instagram опубликовал фото Татьяны Цыплаковой, рассказав о её дорогостоящих серьгах. Он вспомнил, что это украшение экс-невестка Галины Волчек ранее приобрела у актрисы Татьяны Васильевой, но написал, что забыл его стоимость, а уже именинница напомнила, что купила его за 800 тысяч рублей. Садальский описал серьги, как «алмазные кресты», которые он увидел на бывшей жене Евстигнеева в столичном грузинском заведении, где она праздновала день рождения.Татьяна Цыплакова около семи лет была замужем за сыном Галины Волчек, кинорежиссёром и оператором Денисом Евстигнеевым. Пара рассталась после того, как супруга узнала об изменах мужа. С бывшей свекровью они долгое время сохраняли дружеские отношения, Галина Волчек отмечала, что всегда хотела иметь дочь.