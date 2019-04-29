Экс-невестка Галины Волчек Татьяна Цыплакова появилась на мероприятии в серьгах за 800 тысяч рублей
Бывшая супруга Дениса Евстигнеева, сына актёра Евгения Евстигнеева и режиссёра Галины Волчек, недавно появилась на одном из мероприятий в серьгах, стоимостью около 800 тысяч рублей. Татьяну Цыплакову заметили с дорогим украшением в ушах на праздновании дня рождения в одном из столичных ресторанов.
Отечественный актёр Станислав Садальский на странице в Instagram опубликовал фото Татьяны Цыплаковой, рассказав о её дорогостоящих серьгах. Он вспомнил, что это украшение экс-невестка Галины Волчек ранее приобрела у актрисы Татьяны Васильевой, но написал, что забыл его стоимость, а уже именинница напомнила, что купила его за 800 тысяч рублей. Садальский описал серьги, как «алмазные кресты», которые он увидел на бывшей жене Евстигнеева в столичном грузинском заведении, где она праздновала день рождения.
Татьяна Цыплакова около семи лет была замужем за сыном Галины Волчек, кинорежиссёром и оператором Денисом Евстигнеевым. Пара рассталась после того, как супруга узнала об изменах мужа. С бывшей свекровью они долгое время сохраняли дружеские отношения, Галина Волчек отмечала, что всегда хотела иметь дочь.
Отечественный актёр Станислав Садальский на странице в Instagram опубликовал фото Татьяны Цыплаковой, рассказав о её дорогостоящих серьгах. Он вспомнил, что это украшение экс-невестка Галины Волчек ранее приобрела у актрисы Татьяны Васильевой, но написал, что забыл его стоимость, а уже именинница напомнила, что купила его за 800 тысяч рублей. Садальский описал серьги, как «алмазные кресты», которые он увидел на бывшей жене Евстигнеева в столичном грузинском заведении, где она праздновала день рождения.
Татьяна Цыплакова около семи лет была замужем за сыном Галины Волчек, кинорежиссёром и оператором Денисом Евстигнеевым. Пара рассталась после того, как супруга узнала об изменах мужа. С бывшей свекровью они долгое время сохраняли дружеские отношения, Галина Волчек отмечала, что всегда хотела иметь дочь.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:15