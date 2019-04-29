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Эксперты рассказали, почему газ для автомобиля лучше бензина

Эксперты из портала drivenn.ru рассказали обо всех достоинствах и недостатках газовых установок на автомобилях. Они уверены, что использование газа на транспортном средстве вместо бензина более разумное решение по ряду причин.
Эксперты рассказали, почему газ для автомобиля лучше бензина

Во-первых, газ является экологичным топливом, которое не загрязняет окружающую среду. Выхлопы бензина негативно сказывается на экологии, что приводит к глобальному потеплению и изменению климата на континентах. Во-вторых, газ на 40% дешевле, чем его жидкий конкурент. Стоимость установки окупается в кротчайшие сроки и позволяет сохранить большую часть денежных средств в будущем.

Однако есть и небольшие недостатки таких систем. Речь, идет о взрывоопасности. Естественно, газ нельзя назвать безопасной альтернативной. Однако стоит учитывать, если использовать качественное оборудование и профессиональный монтаж, возможность возгорания будет крайне мала. Автомобиль должён будет попасть в сильнейшую аварию, чтобы привести к возгоранию баллона. Статистически это очень маловероятно. Так что и в этом плане газовая установка держит лидирующие позиции. Кроме этого стоит помнить, что в случае необходимости есть возможность изменять источник питания автомобиля. Иногда такая система может и очень выручить.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:18

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