Эксперты рассказали, почему газ для автомобиля лучше бензина





Во-первых, газ является экологичным топливом, которое не загрязняет окружающую среду. Выхлопы бензина негативно сказывается на экологии, что приводит к глобальному потеплению и изменению климата на континентах. Во-вторых, газ на 40% дешевле, чем его жидкий конкурент. Стоимость установки окупается в кротчайшие сроки и позволяет сохранить большую часть денежных средств в будущем.Однако есть и небольшие недостатки таких систем. Речь, идет о взрывоопасности. Естественно, газ нельзя назвать безопасной альтернативной. Однако стоит учитывать, если использовать качественное оборудование и профессиональный монтаж, возможность возгорания будет крайне мала. Автомобиль должён будет попасть в сильнейшую аварию, чтобы привести к возгоранию баллона. Статистически это очень маловероятно. Так что и в этом плане газовая установка держит лидирующие позиции. Кроме этого стоит помнить, что в случае необходимости есть возможность изменять источник питания автомобиля. Иногда такая система может и очень выручить.