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Любовь Успенская стремится к нарядам «а-ля Бузова»

Прославленную советскую и российскую артистку Любовь Успенскую привлекают концертные наряды поющей телеведущей Ольги Бузовой. Именно к таким выводам пришли поклонники исполнительницы городских романсов и русского шансона, оценив последние ее выступления.

Любовь Успенская стремится к нарядам «а-ля Бузова»

Не секрет, что на данный момент Успенская привлекает к себе внимание общественности намеками на то, что у нее появился новый молодой избранник. Впрочем, умы подписчиков больше всего интригует одеяние Любови Залмановны, которое буквально с каждым ее концертом становится все пошлее и пошлее.

Многие фанаты 65-летней знаменитости также обратили внимание на то, что звезда больше не брезгует подростковыми стильными аксессуарами и смело может позволить себе выйти на сцену в очень коротком платье и на высоких каблуках, дополнив свой образ ярким макияжем и модной прической.

Любовь Успенская стремится к нарядам «а-ля Бузова»

У поклонников Любови Залмановны сложилось впечатление, что певица стремится к нарядам «а-ля Бузова», которая никогда не скрывала того, что не видит ничего плохого в вульгарных нарядах. К слову, Ольга не единожды приводила в пример зарубежных звезд, таких как Мадонна или Бритни Спирс, которые в своем возрасте по-прежнему выбирают для выступлений откровенные наряды.

Также пользователи Сети предполагают, что на Успенскую мог повлиять ее новый мужчина. О новом возлюбленном знаменитости практически ничего не известно. По словам самой певицы, он значительно моложе ее.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:10

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