Учёные: Здоровье зубов слабо зависит от генетических факторов





Учёные провели масштабную работу и смогли установить, здоровье зубов связано с другими факторами, нежели считалось ранее. Для этого сотрудники Детского научно-исследовательского института Мердока под управлением доктора Михири Силва изучили 173 пары близнецов в возрасте до 6 лет. При проверке учитывались самые различные факторы. При этом специалисты изучили не только малышей, но и воспользовались данными медицинских карт их матерей во время беременности. Это позволило выяснить, кариес в 34% случаев не имел генетической связи. Здоровье зубов портилось от разных факторов, в том числе и из-за лишнего веса. Кроме того, лишние килограммы матери во время беременности также негативно влияли на развитие кариеса, повышая риски. В перспективе это может стать причиной и более серьёзных недугов, в том числе и связанных с сердечно-сосудистой системой.Зубные болезни появлялись у детей, не следящих за своим образом жизни и в тех районах, где вода содержала недостаточно фтора, а не из-за генетической предрасположенности. Этот фактор очень важен, поскольку многие, будучи уверенными, что они бессильны перед природой, не предпринимают никаких шагов к сбережению зубов.