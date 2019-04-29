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Учёные: Лишний вес увеличивает риск псориаза
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Учёные: Лишний вес увеличивает риск псориаза

Учёные провели исследование и установили, способен ли лишний вес увеличивать риск псориаза. В ходе научной работы удалось обнаружить связь между повышенной массой тела и развитием болезни кожи.
Учёные: Лишний вес увеличивает риск псориаза

В настоящий момент на планете от псориаза страдает от 2% до 4% общего населения. При этом наиболее подвержены данному недугу жители Норвегии, о чём свидетельствуют статистические цифры. Кроме того, за 30 лет число заболевших кожным недугом увеличилось. В 1980 году 4,8% населения северного государства имели данный диагноз, а в 2008 году этот показатель уже достиг отметки 11,4%. Пока специалисты не могут точно сказать, что является причиной возникновения болезни, но полученные данные указывают - на рост риска заболевания влияет лишний вес. К такому выводу пришла Мари Лёсет, сотрудник Центра генетической эпидемиологии Норвежского научно-технического университета. Она вместе с коллегами изучила данные 750 тысяч человек, найдя причинно следственную связь псориаза и ожирения.

Генетики констатируют, оба заболевания связаны, но не могут пока точно сказать, какая болезнь провоцирует риски развития другой. В ходе изучения материалов удалось зафиксировать, при наличии лишнего веса раздражение кожи происходит сильнее, на уровне 9%, но также не исключёно, что именно псориаз заставляет человека на генетическом уровне проявлять меньше активности, набирая лишние килограммы. На данном этапе исследование не закончено, и специалисты продолжают работать, желая получить ответы.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 15:40

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