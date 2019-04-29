Ольга Бузова ищет встречи с Дмитрием Тарасовым





Прошло уже больше двух лет с тех времен, как Тарасов и Бузова официально расстались. У Дмитрия уже появилась новая семья с моделью из Сальска Анастасией Костенко, которая подарила спортсмену вторую наследницу.Как утверждает футболист, он души не чает в своей жене и маленькой дочке Милане. К слову, своим счастьем Тарасов время от времени делится в личном микроблоге, куда он выкладывает совместные фотографии и Stories с третьей супругой и наследницей.Нужно сказать, что Дмитрий довольно редко указывает геолокации к своим публикациям, а вот Анастасия, наоборот, практически под всеми своими снимками отмечает местоположение. Судя по всему, бывшая жена футболиста Ольга Бузова следит за страницами Тарасова и Костенко, ведь в последнее время начала посещать те же заведения, где бывает ее экс-возлюбленный.К примеру, не так давно модель и спортсмен ужинали в одном из лучших ресторанов итальянской кухни в Москве, который спустя несколько дней неожиданно решила посетить и Бузова. Многие фолловеры убеждены, что Ольга намерено начала ходить по тем же заведениям, что и Тарасов с Костенко, чтобы бывший муж наконец-таки увидел, кого он потерял.