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Ольга Бузова ищет встречи с Дмитрием Тарасовым

Новоявленная российская исполнительница Ольга Бузова ищет встречи с бывшим супругом Дмитрием Тарасовым. К таким выводам пришли многочисленные интернет-пользователи хорошо изучив публикации полузащитника футбольного клуба «Локомотив» и телеведущей реалити-шоу «Дом-2».

Ольга Бузова ищет встречи с Дмитрием Тарасовым

Прошло уже больше двух лет с тех времен, как Тарасов и Бузова официально расстались. У Дмитрия уже появилась новая семья с моделью из Сальска Анастасией Костенко, которая подарила спортсмену вторую наследницу.

Как утверждает футболист, он души не чает в своей жене и маленькой дочке Милане. К слову, своим счастьем Тарасов время от времени делится в личном микроблоге, куда он выкладывает совместные фотографии и Stories с третьей супругой и наследницей.

Нужно сказать, что Дмитрий довольно редко указывает геолокации к своим публикациям, а вот Анастасия, наоборот, практически под всеми своими снимками отмечает местоположение. Судя по всему, бывшая жена футболиста Ольга Бузова следит за страницами Тарасова и Костенко, ведь в последнее время начала посещать те же заведения, где бывает ее экс-возлюбленный.

Ольга Бузова ищет встречи с Дмитрием Тарасовым

К примеру, не так давно модель и спортсмен ужинали в одном из лучших ресторанов итальянской кухни в Москве, который спустя несколько дней неожиданно решила посетить и Бузова. Многие фолловеры убеждены, что Ольга намерено начала ходить по тем же заведениям, что и Тарасов с Костенко, чтобы бывший муж наконец-таки увидел, кого он потерял.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:26

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