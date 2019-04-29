Александр Лазарев-младший назвал причиной конфликта с отцом его брак с Алиной Айвазян

Александр Лазарев-младший недавно стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» и рассказал о конфликте с отцом, возникшем после его сообщения о женитьбе. Лазарев-старший был против брака сына и Алины Айвазовой, утверждая, что он ещё очень молод, ему нужно «нагуляться, набраться ума и остепениться». Узнав о беременности будущей невестки отец даже готов был выгнать сына из дома, но с рождением внучки Полины успокоился, она была окружена его любовью и заботой. Лазарев-младший вспоминает о курьёзе, произошедшем во время выписки супруги и новорожденной дочери из роддома. Тогда сотрудники учреждения почему-то посчитали, что родители – это Лазарев-старший и его жена, именно им они и отдали ребёнка.Сообщение о второй беременности невестки спровоцировало новый виток в конфликте между свёкром и невесткой. Он перестал с ней разговаривать и это при том, что Айвазова и Лазарев-младший в то время жили с его родителями, так как не имели ещё собственного жилья. Вероятно, свёкор считал, что с рождением второго малыша родители станут меньше уделять внимания Полине, он часто подходил к супруге сына в тот момент, когда она была занята новорожденным сыном и спрашивал, кормила ли она старшую дочь.