Валерия продемонстрировала несколько упражнений для женщин за 50 лет

Недавно в программе «Жить здорово!», которую ведет Елена Малышева, обсуждалась йога, как способ поддерживания физической формы. В качестве эксперта в программу была приглашена певица Валерия, которая систематически занимается йогой. Однако лично присутствовать певица не смогла из-за насыщенного графика, поэтому она дала несколько советов по видеосвязи.Валерия рассказала, что занимается йогой без углублений в философию, а просто для поддержания физической формы. Она назвала это работой с телом и инвестицией в собственное здоровье. После чего певица показала свою любимую позу, которая называется триконасану или поза треугольника. Для достижения необходимого положения нужно широко расставить ноги, вывернуть ступни в одну сторону и тянутся рукой в бок. Это упражнение повысит тонус мышц, а также придаст бодрости.Елена Малышева подчеркнула, что упражнение только на первый взгляд кажется легким, если приступить к его выполнению, мнение сразу изменится. Также она подчеркнула, что Валерия ведет очень активный образ жизни и имеет замечательную фигуру в свои 52 года. Для достижения таких результатов необходимо приложить немало усилий и упорства.