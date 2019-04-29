АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Лишний вес увеличивает риск псориаза
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

Дана Борисова отметила два года здоровой жизни в компании дочери

Дана Борисова рассказала о важном этапе в своей жизни. Накануне знаменитость посетила ресторан в компании дочери, где отметила два года со дня отказа от пагубных привычек.
Дана Борисова отметила два года здоровой жизни в компании дочери

Дана Борисова поделилась со своими поклонниками радостью и отметила личное достижение. Звезда уже два года живёт здоровой жизнью, не поддаваясь соблазнам. Телеведущая призналась, за это время она не раз была на грани срыва и хотела не сопротивляться искушению, но смогла держать себя в руках весь этот период. Модель рассказала, теперь ей доставляет удовольствие возможность отмечать личный праздник и намерена не останавливаться на достигнутом - в будущем её ждёт ещё не мало юбилейных дат. Кроме того, отказ от пристрастия к запрещённым препаратам позволил знаменитости наладить отношения с взрослеющей дочерью. Ранее девочка не желала много времени проводить с матерью, теперь же их всё чаще можно увидеть вместе. Важную дату в жизни Дана Борисова отметила вместе с ней.

Поклонники порадовались за кумира, написав немало слов поддержки, а также комплиментов звезде. Кроме того, дочь Полина также не оставила это событие без внимания. Она опубликовала в социальной сети Instagram поздравление, похвалив родного человека за успехи.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 15:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Лазарев-младший назвал
Эксперты рассказали, чего не следует
Станислав Садальский оригинально
В Сочи погиб охранник при взрыве на
Учёные: Лишний вес увеличивает риск
Ольга Бузова ищет встречи с Дмитрием
Полина Глен "сбежала" от Джонни Деппа в
Звезда «Дома-2» Татьяна Мусульбес
Дана Борисова отметила два года
«Все вылезли из нор»: Ольга Бузова
В Госдуме одобрили идею доверить
Фанаты Оли Рапунцель заступились за
Российские туристические агентства
С 1 мая произойдут изменения в жизни
Учёные создали биополимер, способный
В клипе певицы Нехи Бхасин показали
Компания Руслана Байсарова достраивает
Эксперты назвали признаки, указывающие
Специалисты назвали поломки, после
Google отменила внедрение функции
Российские учёные назвали факторы
На Светлану Лободу подали в европейский
Эксперты назвали 6 опасных кулинарных
Елена Малышева сплясала на юбилейном
Эксперты назвали Топ-5 автомобилей с
Ученые установили, что ожирение
Анфиса Чехова в начале карьеры работала
Huawei выпустила обновление ОС для
Дочь Владимира Кузьмина рассказала о
Ученые рассказали, почему болят глаза
Просмотреть все новости