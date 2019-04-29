Дана Борисова отметила два года здоровой жизни в компании дочери

Дана Борисова поделилась со своими поклонниками радостью и отметила личное достижение. Звезда уже два года живёт здоровой жизнью, не поддаваясь соблазнам. Телеведущая призналась, за это время она не раз была на грани срыва и хотела не сопротивляться искушению, но смогла держать себя в руках весь этот период. Модель рассказала, теперь ей доставляет удовольствие возможность отмечать личный праздник и намерена не останавливаться на достигнутом - в будущем её ждёт ещё не мало юбилейных дат. Кроме того, отказ от пристрастия к запрещённым препаратам позволил знаменитости наладить отношения с взрослеющей дочерью. Ранее девочка не желала много времени проводить с матерью, теперь же их всё чаще можно увидеть вместе. Важную дату в жизни Дана Борисова отметила вместе с ней.Поклонники порадовались за кумира, написав немало слов поддержки, а также комплиментов звезде. Кроме того, дочь Полина также не оставила это событие без внимания. Она опубликовала в социальной сети Instagram поздравление, похвалив родного человека за успехи.