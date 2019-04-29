Полину Гагарину чуть не сдуло ветром в море
Полину Гагарину чуть не унесло ветром в море. Шуточную публикацию во время отдыха в Дубае звезда опубликовала в соцсети.
Певица поделилась со своими подписчиками в Instagram-блоге снимком с пляжа в Дубае. Гагарина пошутила над собой, изобразив, будто её уносит ветром в море. Создаётся впечатление, что она в последний момент схватилась руками за флагшток и держится из последних сил.
Подписчики одобрили шутку певицы многочисленными лайками и комментариями. За два часа публикация набрала более 100 тысяч отметок «Нравится».
Певица поделилась со своими подписчиками в Instagram-блоге снимком с пляжа в Дубае. Гагарина пошутила над собой, изобразив, будто её уносит ветром в море. Создаётся впечатление, что она в последний момент схватилась руками за флагшток и держится из последних сил.
Подписчики одобрили шутку певицы многочисленными лайками и комментариями. За два часа публикация набрала более 100 тысяч отметок «Нравится».
ШоуБиз
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 16:27