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Полину Гагарину чуть не сдуло ветром в море

Полину Гагарину чуть не унесло ветром в море. Шуточную публикацию во время отдыха в Дубае звезда опубликовала в соцсети.
Полину Гагарину чуть не сдуло ветром в море

Певица поделилась со своими подписчиками в Instagram-блоге снимком с пляжа в Дубае. Гагарина пошутила над собой, изобразив, будто её уносит ветром в море. Создаётся впечатление, что она в последний момент схватилась руками за флагшток и держится из последних сил.

Подписчики одобрили шутку певицы многочисленными лайками и комментариями. За два часа публикация набрала более 100 тысяч отметок «Нравится».



 
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Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 16:27

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