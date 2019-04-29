Полину Гагарину чуть не сдуло ветром в море

Певица поделилась со своими подписчиками в Instagram-блоге снимком с пляжа в Дубае. Гагарина пошутила над собой, изобразив, будто её уносит ветром в море. Создаётся впечатление, что она в последний момент схватилась руками за флагшток и держится из последних сил.Подписчики одобрили шутку певицы многочисленными лайками и комментариями. За два часа публикация набрала более 100 тысяч отметок «Нравится».