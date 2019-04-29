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Фанаты Оли Рапунцель заступились за звезду «Дома-2» и припомнили Марине Африкантовой ее прошлое

Преданные поклонники «бренда» реалити-шоу «Дом-2» Ольги Рапунцель заступились за свою любимицу и припомнили возлюбленной Романа Капаклы – Марине Африкантовой ее прошлое. По мнению некоторых телезрителей, длинноволосую красавицу нужно ставить всем в пример.
Фанаты Оли Рапунцель заступились за звезду «Дома-2» и припомнили Марине Африкантовой ее прошлое

Ни для кого не является секретом, что до недавнего времени Африкантова довольно хорошо общалась с Рапунцель и время от времени даже заступалась за нее на Лобных. Впрочем, в последнее время все изменилось. Сейчас скандалят не только Ольга и Марина, но и даже их избранники Дмитрий и Роман, которые недавно подрались зонтиками от дождя.

После крестин новорожденного Алены Савкиной стало известно, что Рапунцель и Африкантова решили держать нейтралитет и перестали нелицеприятно высказываться в адрес друг друга. Как бы то ни было, но поклонникам Ольги, судя по всему, по-прежнему не дает покоя ситуация, где Марина оскорбляла их кумира.

Фанаты Оли Рапунцель заступились за звезду «Дома-2» и припомнили Марине Африкантовой ее прошлое

На данный момент фанаты Рапунцель заступаются за «бренд» реалити-шоу, а некоторые даже припомнили Африкантовой ее прошлое. По словам зрителей «Дома-2», Марине не следует забывать о том, сколько у нее было мужчин до знакомства с Романом.

«Оля изменилась – вот кого в пример людям надо ставить!» - заявляют поклонники Рапунцель.

К слову, на один из комментариев Ольга даже ответила. Рапунцель не только оценила высказывания своей фанатки, в котором она заступается за нее и припоминает Африкантовой ее прошлое, но и пожелала девушке «безграничного счастья».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:48

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