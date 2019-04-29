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Анна Семенович призналась в слабости к сумкам

Анна Семенович опубликовала короткое видео в своем аккаунте в Instagram, в котором призналась в слабости к сумкам. Также звезда поделилась планами на ближайшую неделю.
Анна Семенович призналась в слабости к сумкам

В видеообращении к подписчикам Анна Семенович рассказала, что собирается ехать в Москву из Питера. В момент записи ролика она находилась на железнодорожном вокзале в Санкт-Петербурге. Также Семенович рассказала о своей поездке в Крым, в которую она отправится уже завтра. На полуострове она примет участие в съёмках фильма о гардемаринах.

Кроме этого актриса пожелала своим подписчикам удачной рабочей недели и хорошего настроения. Фанаты в свою очередь ответили взаимностью и сказали, что звезда восхитительно выглядит.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 23:06

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