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С 1 мая произойдут изменения в жизни миллионов граждан России

В России начиная с 1 мая текущего года вступят в силу некоторые подписанные ранее законы, которые смогут значительно улучшить жизнь миллионов граждан страны. В частности, произойдёт перерасчёт пенсий неработающим пенсионерам в регионах и начнётся очередной этап так называемой «амнистии капитала».
С 1 мая произойдут изменения в жизни миллионов граждан России

В апреле текущего года был принят ряд поправок, предложенных президентом РФ касательно перерасчёта пенсий неработающим пенсионерам. С 1 мая региональные отделения Пенсионного фонда и органы социальной защиты начнут пересчитывать социальные доплаты к страховым пенсиям по изменённой схеме. В общем дополнительные выплаты получат около 6 миллионов российских пенсионеров.

Изменения коснулись и дорожных знаков, которые теперь станут меньшими по размеру. Ранее их стандарт был 50 x 50 см, теперь - 40x40 см, но при этом такие знаки будут внедрятся, к примеру, в исторической части города, тогда как на автомобильных магистралях продолжат устанавливать прежнего образца.

«Стартует» с 1 мая и третий этап «амнистии капитала», первые два прошли в 2015-2018 гг. В нём приготовили новшество для бизнесменов – они должны задекларировать свои зарубежные активы и счета, а также перевести в специальные административные районы России, в которых предусмотрены преференции, схожие с офшором.

Коснутся изменения и сферы строительства. Благодаря новым поправкам к закону пайщики новостроек теперь будут платить средства не застройщику, а переводить их на специальные банковские счета. Застройщик при этом пользуется исключительно банковским финансированием, а средства граждан получит только после передачи дольщику новостройки готового жилья.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:34

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