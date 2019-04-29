Полина Глен "сбежала" от Джонни Деппа в Россию после слухов об их романе





Информация о романе Джонни Деппа и Полины Глен распространяется уже несколько недель. Недавно стало ясно, что пара вместе отдыхала в Белграде еще в начале текущего года. Но тогда папарацци не смогли определить, что за девушка рядом со знаменитым актером. Не так давно появилась информация, что Джонни Депп и Полина Глен знакомы около года, а несколько месяцев назад их дружеские отношения переросли в романтические. Друзья актера утверждают, что танцовщица переехала в дом возлюбленного в Лос-Анджелесе.Недавно стало известно, что Полина Глен была замечена со своим отцом Геннадием на одной из улиц Санкт-Петербурга. Увидев, что их заметили, родитель возлюбленной Джонни Деппа попытался отвлечь папарацци. Подойдя к репортеру он заявил, что не станет отвечать на вопросы без разрешения своей дочери. Отец Полины Глен отметил, личная жизнь его наследницы касается только ее и никого больше не касается.