Компания Руслана Байсарова достраивает мост в будущее

Интернациональные технологии



Руслан Байсаров: новый импульс к развитию взаимовыгодного сотрудничества с Китаем



Неоценимый вклад в развитие сразу нескольких сфер деятельности региона







Международный автомобильный мост Благовещенск – Хайхэ вместе с подходами имеет протяжённость 19,9 километров, из которых больше 13 километров принадлежат России, а оставшиеся 6 с хвостиком – Китайской Народной Республике. План строительства столь нужного сооружения вынашивали буквально десятилетиями, что лишь сгущало туман над светлыми перспективами. Переговоры велись, но до реализации так и не доходило. Только после глобального потепления в отношениях двух стран лёд тронулся не только на Амуре, но и в делах долгожданного строительства. После визита президента Владимира Путина в Китай в 2016 году были подписаны необходимые соглашения, а спустя год началось фактическое воплощение долгожданного проекта.Изначально китайская сторона настаивала на проведении строительства в одностороннем порядке, однако в России считали недопустимым ущемление прав отечественных производителей и специалистов. На объект привлекли лучших в своей отрасли – самых опытных, надёжных подрядчиков. Так, с нашей стороны работы отданы на исполнение группе компаний «СК «Мост», контрольный пакет которой принадлежит Руслану Байсарову. На счету компаний группы десятки успешно возведённых мостовых сооружений, прокладки дорог и тоннелей. Многие инфраструктурные объекты государственной важности неоднократно доверяли именно компании Байсарова.Таким образом, план строительства моста Благовещенск – Хайхэ стал по-настоящему уникальной многонациональной разработкой ведущих специалистов, каждым пунктом отвечающей строгим стандартам сразу двух государств. Само по себе это уже является гарантом качества.С инженерной точки зрения мост, по которому пройдёт двухполосная автодорога, является экстрадозным. Это вантовая конструкция с низкими пилонами, где наибольшее вертикальное воздействие передаётся от балок жёсткости непосредственно на опоры, минуя ванты. Такое решение, в частности, позволит продлить эксплуатационный срок сооружения.К числу других практичных решений относится установка для временного пограничного пункта модульных конструкций. После ввода в широкую эксплуатацию постоянного пропускного пункта их можно будет переместить на другие точки Росгранстроя.Первое и очевидное преимущество возведения моста – разрешение набившей оскомину проблемы автомобильных заторов на российско-китайской границе. Новый мост обеспечит сокращение сроков доставки грузов минимум на трое суток. На сегодняшний день к услугам логистов представлен паром через Амур, но только своей очереди на переправу можно ждать несколько дней, а в пиковые сезоны – до недели.Однако и это не главное. Все мировые эксперты единодушны во мнении, что мост рассчитан, прежде всего, на развитие региональных экономик, внешнеторгового оборота, инвестиционного сотрудничества, а также развитие приграничных зон. После завершения строительства ситуация в регионе кардинально изменится в лучшую сторону. «Трансграничный автомобильный мостовой переход между Благовещенском и Хэйхэ даст новый импульс к развитию взаимовыгодного сотрудничества с Китаем и укрепит позиции России на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона», - заявил Руслан Байсаров.Важно, что вместе с началом эксплуатации активизируются не только торговые связи. Долгожданный мост несомненно поспособствует и развитию туризма. По данным статистики, гости из КНР составляют 98% от общего числа иностранных туристов, въезжающих на территорию Амурской области. Возведение моста сделает их путь в Благовещенск более привлекательным – заметно короче и быстрее – а, значит, поток увеличится.К слову, параллельно с возведением данного моста, СК «Мост» активно участвует в реализации целевой программы модернизации Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и прокладывает второй Байкальский тоннель. В это же время компания Руслана Байсарова возводит и первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Он соединит портовый посёлок Нижнеленинское и город Тунцзян. Всё это – неоценимый вклад в развитие сразу нескольких сфер деятельности региона (да и страны). Компания, реализует также ряд других важных для Сибири и Дальнего Востока проектов. Таким образом, вряд ли Руслан Байсаров лукавит, говоря о перспективах небывалого бурного экономического роста региона.А возвращаясь к нашим мостовикам между Хэйхэ и Благовещенском… от души желаем удачи накануне такого ответственного момента. Им предстоит много потрудиться в мае, но ведь и на этом работа не завершится. Окончание строительства стратегически важного для двух стран объекта запланировано только на декабрь 2019 года. Зато каким прекрасным будет подарок «под новогодние ёлочки» миллионам жителей дальневосточного региона России!