В клипе певицы Нехи Бхасин показали ожидаемый смартфон OnePlus 7





Не так давно в Сети появлялись рендерные изображения модели OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro, но новые данные вносят неясность. Эксперты отмечают, показанный в клипе девайс также может оказаться ожидаемой новинкой, но он отличается от первого варианта. В общих чертах он похож на первоначальный вариант, и имеет ту же двухмодульную основную камеру со вспышкой, но расположенную несколько иначе. На передней панели нет выреза на экране, поскольку разработчики решили сделать выезжающую из корпуса селфи-камеру. Кроме того, в отличие от предыдущего аппарата OnePlus 6T, на задней панели нет сканера отпечатка пальцев, а это означает, его разместят под дисплеем на передней части.На данный момент известно, основой OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro станет процессор Snapdragon 855. Остальные технические показатели будут отличаться в зависимости от вариации. Размер экрана младшей модели составит 6,4 дюйма, а флагманской 6,7. Презентация устройства состоится 14 мая.