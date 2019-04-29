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В клипе певицы Нехи Бхасин показали ожидаемый смартфон OnePlus 7

До официальной презентации смартфона OnePlus 7 осталось чуть более двух недель, но новинку уже показали в музыкальном клипе индийской певицы Нехи Бхасин. Эксперты предполагают, в кадр попал именно новый девайс, хотя пока их догадки не получили подтверждения.
В клипе певицы Нехи Бхасин показали ожидаемый смартфон OnePlus 7

Не так давно в Сети появлялись рендерные изображения модели OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro, но новые данные вносят неясность. Эксперты отмечают, показанный в клипе девайс также может оказаться ожидаемой новинкой, но он отличается от первого варианта. В общих чертах он похож на первоначальный вариант, и имеет ту же двухмодульную основную камеру со вспышкой, но расположенную несколько иначе. На передней панели нет выреза на экране, поскольку разработчики решили сделать выезжающую из корпуса селфи-камеру. Кроме того, в отличие от предыдущего аппарата OnePlus 6T, на задней панели нет сканера отпечатка пальцев, а это означает, его разместят под дисплеем на передней части.

На данный момент известно, основой OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro станет процессор Snapdragon 855. Остальные технические показатели будут отличаться в зависимости от вариации. Размер экрана младшей модели составит 6,4 дюйма, а флагманской 6,7. Презентация устройства состоится 14 мая.



 
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Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 14:18

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