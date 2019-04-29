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Учёные создали биополимер, способный сохранять пластичность до 6 месяцев

Группа ученых из Китая и России создала биополимер, который способен сохранять пластичность до 6 месяцев. Для получения нужного вещества специалисты использовали бактерии Cupriavidus eutrophus B-10646.
Учёные создали биополимер, способный сохранять пластичность до 6 месяцев

Доцент базовой кафедры биотехнологии сибирского федерального университета Наталья Жила рассказала, что главной отличительной особенностью биополимера, получаемого с помощью бактерии под названием Cupriavidus eutrophus B-10646, является особенная структура, позволяющая перерабатывать полимер различными способами. Научный работник сообщила, что в зависимости от доли специального вещества, меняется соотношение аморфных и кристаллических областей в материале, а также изменяется его температура плавления.

Ученые сообщают, что созданный материал способен сохранять свои эксплуатационные характеристики до 6 месяцев. Биополимер абсолютно нетоксичен, а также гипоалергенен и имеет повышенную прочность, такую же как у синтетических полимеров.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:26

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