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Эксперты назвали признаки, указывающие на врожденный иммунодефицит

Эксперты из Германии назвали ключевые признаки, которые могут указать на врожденный иммунодефицит у человека. Специалисты уверены, что понимание данной проблемы позволит начать принимать необходимые меры как можно раньше и улучшить качество жизни пациента.
Эксперты назвали признаки, указывающие на врожденный иммунодефицит

Специалисты сообщают, что около 6 миллионов человек в мире страдают от иммунодефицита. У многих пациентов прослеживается довольно длинный путь, прежде чем медики поставили правильный диагноз. Эксперты решили назвать признаки, которые помогут распознать дефицит иммунной системы и принять своевременные меры. Сообщается, что следует обратить внимание, если у ребенка более 2 раз в год диагностируется пневмония или свыше 8 различных инфекций среднего уха. Также повторяющиеся воспаления костного мозга или оболочек головного мозга, могут указывать на иммунодефицит.

Предупреждающим знаком является заражение грибковыми инфекциями после года жизни. Глубокий абсцесс кожи, хроническое покраснение на руках или ногах младенца, а также маленький рост и вес, могут говорить об иммунодефиците.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:03

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