Google отменила внедрение функции Scoped Storage в Android Q





Функция Scoped Storage в Android Q изменяла принцип доступа к файловой системе приложениями, используя свою память для каждой из программ. Отмечалось, что с её помощью удастся повысить безопасность и избавиться от некоторых ненужных разрешений. Теперь же в Google отмечают, что функция не оправдала надежд и не прошла проверку, поэтому её уберут из ОС.Разработчики говорят, что Scoped Storage не поддерживалась большинством программ, поэтому им пришлось добавить режим совместимости, отключавший в принудительном порядке приложения, установленные до инсталляции второй бета-версии ОС Android Q. В режиме тестирования выяснилось, что при переустановке или отключении программ режим совместимости отключался и приложения прекращали работу.Также в Google отметили, что по времени не успевают внедрить поддержку Scoped Storage к дате премьеры Android Q. При этом они пообещали представить функцию в 2020 году, но уже в Android R.