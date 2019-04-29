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Google отменила внедрение функции Scoped Storage в Android Q

Американская транснациональная корпорация Google продолжает разработки новой ОС Android Q, ранее уже выпустив две её бета-версии. Обе имели инновационную функцию Scoped Storage, но недавно в компании сообщили, что её уберут из тестируемой операционной системы.
Google отменила внедрение функции Scoped Storage в Android Q

Функция Scoped Storage в Android Q изменяла принцип доступа к файловой системе приложениями, используя свою память для каждой из программ. Отмечалось, что с её помощью удастся повысить безопасность и избавиться от некоторых ненужных разрешений. Теперь же в Google отмечают, что функция не оправдала надежд и не прошла проверку, поэтому её уберут из ОС.

Разработчики говорят, что Scoped Storage не поддерживалась большинством программ, поэтому им пришлось добавить режим совместимости, отключавший в принудительном порядке приложения, установленные до инсталляции второй бета-версии ОС Android Q. В режиме тестирования выяснилось, что при переустановке или отключении программ режим совместимости отключался и приложения прекращали работу.

Также в Google отметили, что по времени не успевают внедрить поддержку Scoped Storage к дате премьеры Android Q. При этом они пообещали представить функцию в 2020 году, но уже в Android R.



 
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Технологии
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:46

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