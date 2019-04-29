Анфиса Чехова в начале карьеры работала продавцом одежды

Анфиса Чехова рассказала поклонникам о своём отношении к понедельнику. Многие люди с трудом переносят этот день недели и не любят выходить на работу после выходных. Звезда не испытывает таких проблем, поскольку любит свою профессию, в которой оказалась неслучайно. Ещё в детстве, как призналась артистка, ей хотелось стать известной и популярной. Рассказывая об этом матери, она замечала, как та старается не расстраивать дочь. Близкий человек с высоты своего опыта понимал, рано или поздно с мечтами придётся расстаться и повзрослевшей девушке нужно будет найти работу, которая окажется самой обычной, но телеведущая не мечтала о славе, а имела серьёзные намерения её добиться. Тем не менее, ей пришлось некоторый период поработать продавцом, что не принесло радости будущей актрисе. Она на протяжении двух месяцев торговала джинсами, стараясь терпеть обстоятельства, но всё равно не прекращала строить большие планы, которым, как оказалось, суждено было свершиться в самое ближайшее время.Именно работая в магазине и торгуя фирменными джинсами, Анфиса Чехова попала на стажировку, проявив усердие. Её старания оценили, и как перспективного работника хотели сделать из неё настоящего профессионала, но жизнь будущей звезды резко изменилась и она попала в музыкальный коллектив "Светлячки", а после та оказалась на телевидении, став ведущей передачи "Диск-канал", что и послужило успешным стартом её карьеры.