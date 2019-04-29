АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты продемонстрировали особенности камеры в Oppo Reno 10X Zoom Edition
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

Анфиса Чехова в начале карьеры работала продавцом одежды

Анфиса Чехова с детства хотела стать известной и популярной, но в начале карьеры работала продавцом одежды. Знаменитость испытывала неприязнь к такой не творческой профессии, но сумела сохранить внутренне спокойствие и добиться успеха.
Анфиса Чехова в начале карьеры работала продавцом одежды

Анфиса Чехова рассказала поклонникам о своём отношении к понедельнику. Многие люди с трудом переносят этот день недели и не любят выходить на работу после выходных. Звезда не испытывает таких проблем, поскольку любит свою профессию, в которой оказалась неслучайно. Ещё в детстве, как призналась артистка, ей хотелось стать известной и популярной. Рассказывая об этом матери, она замечала, как та старается не расстраивать дочь. Близкий человек с высоты своего опыта понимал, рано или поздно с мечтами придётся расстаться и повзрослевшей девушке нужно будет найти работу, которая окажется самой обычной, но телеведущая не мечтала о славе, а имела серьёзные намерения её добиться. Тем не менее, ей пришлось некоторый период поработать продавцом, что не принесло радости будущей актрисе. Она на протяжении двух месяцев торговала джинсами, стараясь терпеть обстоятельства, но всё равно не прекращала строить большие планы, которым, как оказалось, суждено было свершиться в самое ближайшее время.

Именно работая в магазине и торгуя фирменными джинсами, Анфиса Чехова попала на стажировку, проявив усердие. Её старания оценили, и как перспективного работника хотели сделать из неё настоящего профессионала, но жизнь будущей звезды резко изменилась и она попала в музыкальный коллектив "Светлячки", а после та оказалась на телевидении, став ведущей передачи "Диск-канал", что и послужило успешным стартом её карьеры.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 12:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые установили, что ожирение
Анфиса Чехова в начале карьеры работала
Huawei выпустила обновление ОС для
Дочь Владимира Кузьмина рассказала о
Ученые рассказали, почему болят глаза
Ученые назвали несколько причин,
Юлия Савичева выступила против брачного
Эксперты рассказали о популярных и
В Москве школьник ранил ребенка во
Саша Черно заявила, что «не понимает
Realme 3 Pro выйдет с 6 ГБ оперативной
Виталий Милонов предложил сократить
В Тверской области разыскивают
Эксперт рассказал, что делать при
Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова
Специалисты рекомендуют регулярное
Меган Фокс отменила развод с мужем
Эксперты составили ТОП-10 самых
Реальные фото Ксении Бородиной без
Эксперты рассказали о полезных и
В России появится база данных активных
Павел Деревянко опубликовал фото со
На пляже в Великобритании обнаружены
Певец Эмин Агаларов показал видео с
Илон Маск анонсировал выход новой
Олег Винник показал видео с новой
Ученые установили, что высокие и
«Нельзя ставить на ребенка как на
Эксперты рассказали, какие вещи не
Эксперты назвали оригинальные
Просмотреть все новости