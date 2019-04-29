Специалисты назвали поломки, после которых необходимо менять автомобиль





Любое транспортное средство в ходе эксплуатации может поломаться. Это свойственно всей технике из-за износа некоторых деталей или частей механизма. После проведенного ремонта можно устранить большинство неисправностей и продолжать работу. Однако есть случаи, когда ремонт не вернет прежнее состояние или будет стоить слишком дорого. В статье специалисты назвали несколько видов поломок, после которых лучше «избавится» от автомобиля.Кузов является основной и самой дорогой частью автомобиля, которая соединяет все элементы и механизмы. Нарушение геометрии влечет за собой ряд негативных последствий, а именно нарушение прочности, изменения в управляемости, ухудшение характеристик подвески. Даже при максимальном «вытягивании» устранить все возникшие дефекты невозможно, поэтому в таком случае специалисты рекомендуют продать или утилизировать автомобиль.При возникновении проблем с АПП желательно сразу продать автомобиль. Это связано с большой стоимостью ремонта автоматической коробки. Сложная структура и дорогие запасные части обойдутся минимум в 1000 долларов, при этом никто не даст гарантии, что в скором будущем проблема не вернется.Если начали возникать перебои с силовым агрегатом автомобиля, также стоит задуматься о его продаже. Дело в том, что двигатель очень капризен и дорого обходится в ремонте. Тем более если проблема возникла единожды, она возникнет повторно. В случае проведения капитального ремонта это потребует не только больших средств, но и уйму времени. Поэтому специалисты рекомендуют все же продать проблемный автомобиль, поскольку это выйдет дешевле, чем полностью восстанавливать двигатель.Отдельно следует упомянуть утопленную машину, поскольку это целая связка потенциальных проблем — от коррозии кузова до проблем с электрической составляющей. Транспортное средство в любом случае со временем будет создавать все новые и новые проблемы, которые будут расходовать уйму времени и денег. Поэтому эксперты настойчиво рекомендуют незамедлительно избавляться от таких автомобилей. Лучшим вариантом для автолюбителей будет замена транспортного средства каждые несколько лет, что позволит избежать нежелательных растрат и потери времени.