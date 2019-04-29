Huawei выпустила обновление ОС для смартфона P30 Pro с режимом двойной видеозаписи





С момента релиза смартфона Huawei P30 Pro прошёл месяц. За этот период аппарат приобрели многие, успев оценить его качество и производительность. Профессионалы и обычные пользователи хвалят новинку в первую очередь за её многомодульную камеру, позволяющую делать снимки с очень высоким разрешением и с детализированным качеством. Кроме того, объективы поддерживают пятикратное приближение без потери качества картинки, что является преимуществом по сравнению с конкурентами. Также устройство способно вести съёмку в условиях недостаточного освещения. Теперь же к общему функционалу добавился режим двойной видеозаписи. Он позволяет снимать объекты одновременно с двух различных дистанций, это создаёт интересный эффект. Известно, данный функционал был заложен в модель изначально, но был аппаратно заблокирован. Только сейчас компания выпустила патч обновления для мобильной операционной системы EMUI под номером 9.1.0.153.Благодаря этому пакету драйверов в смартфоне разблокировалась функция двойной видеозаписи и стала доступна пользователям. Пока речь идёт о жителях Китая, но после полного завершения распространения обновления на домашнем рынке патч появится и в других регионах, хотя существуют риски приостановки распространения пакета. Если новинка для ОС окажется нестабильной, её раздачу отменят для дальнейшей доработки.