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Huawei выпустила обновление ОС для смартфона P30 Pro с режимом двойной видеозаписи

Компания Huawei, как и обещала, подготовила и выпустила обновление операционной системы для смартфона P30 Pro с режимом двойной видеозаписи. Данный режим съёмки изначально имелся в гаджете, но был аппаратно заблокирован.
Huawei выпустила обновление ОС для смартфона P30 Pro с режимом двойной видеозаписи

С момента релиза смартфона Huawei P30 Pro прошёл месяц. За этот период аппарат приобрели многие, успев оценить его качество и производительность. Профессионалы и обычные пользователи хвалят новинку в первую очередь за её многомодульную камеру, позволяющую делать снимки с очень высоким разрешением и с детализированным качеством. Кроме того, объективы поддерживают пятикратное приближение без потери качества картинки, что является преимуществом по сравнению с конкурентами. Также устройство способно вести съёмку в условиях недостаточного освещения. Теперь же к общему функционалу добавился режим двойной видеозаписи. Он позволяет снимать объекты одновременно с двух различных дистанций, это создаёт интересный эффект. Известно, данный функционал был заложен в модель изначально, но был аппаратно заблокирован. Только сейчас компания выпустила патч обновления для мобильной операционной системы EMUI под номером 9.1.0.153.

Благодаря этому пакету драйверов в смартфоне разблокировалась функция двойной видеозаписи и стала доступна пользователям. Пока речь идёт о жителях Китая, но после полного завершения распространения обновления на домашнем рынке патч появится и в других регионах, хотя существуют риски приостановки распространения пакета. Если новинка для ОС окажется нестабильной, её раздачу отменят для дальнейшей доработки.



 
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Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 12:45

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