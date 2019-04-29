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Ученые назвали несколько причин, способствующих развитию слабоумия

Ученые назвали несколько малоизвестных причин, которые способствуют развитию слабоумия. Отсутствие образования, потеря слуха, нарушение кровеносного давления, повышение количества сахара в крови, отсутствие физических нагрузок, депрессия – все эти факторы негативно влияют на когнитивные способности пожилого человека.
Ученые назвали несколько причин, способствующих развитию слабоумия

Экспертами было установлено, что деменцией страдают примерно 47 миллионов человек в мире. Как показало исследование, на это влияет ряд на первый взгляд не значительных причин. В первую очередь, более подвержены слабоумию пожилые люди, не имеющие образования. Это не связано с социальным статусом, а с процессами, которые происходят в мозге в момент обучения. Отсутствие этих процессов приводит к нарушениям когнитивных способностей.

Также одной из причин нарушений памяти у людей в возрасте являются проблемы со слухом. Это имеет скорее психологический аспект, нежели физиологический. Человеку тяжело поддерживать контакт, когда он не слышит, поэтому такие люди часто отстраняются от общества, что и приводит к проблемам с памятью.

Нарушение артериального давления и повышенный сахар в крови также способствуют развитию слабоумия. Однако здесь сугубо биохимические процессы. Избыток сахара непосредственно влияет на клетки мозга, а давление затрудняет их работу. Поэтому эти заболевания склонны вызывать когнитивные расстройства.

Не стоит забывать о физических нагрузках. Пожилые люди, которые делаю зарядку и ведут активный образ жизни, менее склонны к слабоумию. Также необходимо проводить больше времени с родственниками, чтобы поддерживать себя в хорошем настроении. Депрессия является одной из причин проблем с памятью у стариков. Устранив вышеуказанные факторы воздействия, можно с большей степенью обеспечить светлый рассудок на протяжении всей жизни. Не стоит допускать усугубления ситуации, и в случае необходимости все же желательно обратиться к специалисту.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:20

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