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Елена Малышева сплясала на юбилейном концерте Стаса Михайлова

Жена Стаса Михайлова показала на видео в социальной сети Instagram, как Елена Малышева сплясала на юбилейном концерте артиста. Телеведущая давно является его большой поклонницей и не могла пропустить столь важное выступление кумира.
Елена Малышева сплясала на юбилейном концерте Стаса Михайлова

27 апреля Стаса Михайлова с 50-летием поздравили большое число коллег и телевизионных знаменитостей. Юбиляр же в свою очередь дал два больших концерта в Кремле, порадовав поклонников. Важное мероприятие не могли пропустить его самые верные фанаты, в числе которых и Елена Малышева. Ведущая передачи "Жить здорово!" давно следит за творчеством певца, а потому постаралась найти время для посещения концерта. Судя по всему, она получила удовольствие от выступления исполнителя, поскольку не смогла сдержать свой порыв и встала с места, выйдя в проход между рядами, чтобы потанцевать вместе со всеми. Эксперт в области медицины сплясала, попав в объектив камеры смартфона Инны Михайловой.

Помимо телеведущей в зале был замечен и Филипп Киркоров. Король отечественной поп-сцены сумел сдержать себя в руках, не покинув своего места, но остался доволен выступлением 50-летнего именинника.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 13:12

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