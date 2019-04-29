Эксперты рассказали о популярных и бесполезных способах защиты от микробов





Один из первых названных экспертами способов – бумажные листы, которыми накрывают сиденье унитаза. Он бесполезен, так как микробы и жидкости легко преодолевают подобный барьер. Также заблуждением называют убеждение, что быстро поднятая с пола пища не успевает «собрать» с поверхности микробы. Некоторые люди считают, что взявшись за дверную ручку какой-либо частью своей одежды они избегают попадания на руки микроорганизмов. Это тоже неверно, так как в дальнейшем человек контактирует всё с той же одеждой, таким образом перемещая бактерии на кожу.Многие стараются задержать дыхание возле чихнувшего человека, но эксперты утверждают, невозможно не дышать настолько долго, чтобы избежать попадания микробов. Бесполезно и протирание нескольких поверхностей одной салфеткой с антибактериальным действием, таким образом микробы только перемещаются с одной на другую. Перчатки также не являются абсолютной защитой. Снимая или надевая их второй раз, на кожу могут попасть микробы, оставшиеся на них после предыдущего контакта с поверхностями.Не стоит чрезмерно использовать дезинфицирующие средства. Такими действиями можно уничтожить не только вредные микроорганизмы, но и полезные, сделав кожу более уязвимой. Медицинские маски также не служат абсолютной защитой от микробов, поэтому надевать их когда дома, к примеру, болеет ребёнок не обязательно.