Эксперты рассказали о популярных и бесполезных способах защиты от микробов
Эксперты в области медицины и здоровья назвали популярные, но бесполезные способы, с помощью которых люди пытаются избегать попадания в организм микробов и вредных микроорганизмов. Они советуют изменить некоторые свои привычки, так как они не гарантируют безопасности.
Один из первых названных экспертами способов – бумажные листы, которыми накрывают сиденье унитаза. Он бесполезен, так как микробы и жидкости легко преодолевают подобный барьер. Также заблуждением называют убеждение, что быстро поднятая с пола пища не успевает «собрать» с поверхности микробы. Некоторые люди считают, что взявшись за дверную ручку какой-либо частью своей одежды они избегают попадания на руки микроорганизмов. Это тоже неверно, так как в дальнейшем человек контактирует всё с той же одеждой, таким образом перемещая бактерии на кожу.
Многие стараются задержать дыхание возле чихнувшего человека, но эксперты утверждают, невозможно не дышать настолько долго, чтобы избежать попадания микробов. Бесполезно и протирание нескольких поверхностей одной салфеткой с антибактериальным действием, таким образом микробы только перемещаются с одной на другую. Перчатки также не являются абсолютной защитой. Снимая или надевая их второй раз, на кожу могут попасть микробы, оставшиеся на них после предыдущего контакта с поверхностями.
Не стоит чрезмерно использовать дезинфицирующие средства. Такими действиями можно уничтожить не только вредные микроорганизмы, но и полезные, сделав кожу более уязвимой. Медицинские маски также не служат абсолютной защитой от микробов, поэтому надевать их когда дома, к примеру, болеет ребёнок не обязательно.
Один из первых названных экспертами способов – бумажные листы, которыми накрывают сиденье унитаза. Он бесполезен, так как микробы и жидкости легко преодолевают подобный барьер. Также заблуждением называют убеждение, что быстро поднятая с пола пища не успевает «собрать» с поверхности микробы. Некоторые люди считают, что взявшись за дверную ручку какой-либо частью своей одежды они избегают попадания на руки микроорганизмов. Это тоже неверно, так как в дальнейшем человек контактирует всё с той же одеждой, таким образом перемещая бактерии на кожу.
Многие стараются задержать дыхание возле чихнувшего человека, но эксперты утверждают, невозможно не дышать настолько долго, чтобы избежать попадания микробов. Бесполезно и протирание нескольких поверхностей одной салфеткой с антибактериальным действием, таким образом микробы только перемещаются с одной на другую. Перчатки также не являются абсолютной защитой. Снимая или надевая их второй раз, на кожу могут попасть микробы, оставшиеся на них после предыдущего контакта с поверхностями.
Не стоит чрезмерно использовать дезинфицирующие средства. Такими действиями можно уничтожить не только вредные микроорганизмы, но и полезные, сделав кожу более уязвимой. Медицинские маски также не служат абсолютной защитой от микробов, поэтому надевать их когда дома, к примеру, болеет ребёнок не обязательно.
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:03