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В Москве школьник ранил ребенка во время репетиции спектакля из травматического оружия

В Москве школьник ранил ребенка во время репетиции спектакля, принеся с собой травматическое оружие вместо бутафорского. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.
В Москве школьник ранил ребенка во время репетиции спектакля из травматического оружия

Согласно появившейся информации, дети репетировали сцену со стрельбой, однако у одного мальчика в руках оказалось травматическое оружие, которое он принес с собой. В результате указанного инцидента пострадавший получил ранение в нос и затылок, а медикам пришлось извлекать пули в стенах больницы.

Пресс-служба Главуправления МВД РФ по Москве сообщила, что по факту данного случая назначено проведение соответствующей проверки. Обстоятельства устанавливаются.



 
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Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 11:55

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