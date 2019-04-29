В Москве школьник ранил ребенка во время репетиции спектакля из травматического оружия





Согласно появившейся информации, дети репетировали сцену со стрельбой, однако у одного мальчика в руках оказалось травматическое оружие, которое он принес с собой. В результате указанного инцидента пострадавший получил ранение в нос и затылок, а медикам пришлось извлекать пули в стенах больницы.Пресс-служба Главуправления МВД РФ по Москве сообщила, что по факту данного случая назначено проведение соответствующей проверки. Обстоятельства устанавливаются.