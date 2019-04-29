Саша Черно заявила, что «не понимает творчество» Ольги Бузовой
Эпатажная участница телепроекта «Дом-2» Александра Черно призналась подписчикам, что «не понимает творчество» поющей телеведущей Ольги Бузовой. По мнению возлюбленной Иосифа Оганесяна, основную аудиторию поклонников новоиспеченной российской певицы составляют девушки 13-18 лет.
Ни для кого не является секретом, что Саша довольно часто негативно высказывается в адрес руководства реалити-шоу «Дом-2». К примеру, не так давно Черно во всеуслышание начала заявлять, что ее «раздражает» тот факт, что коллективу, в том числе и ей, приходится по нескольку часов ждать пока начнется Лобное место, ведь «кто-то то и дело опаздывает на съемочную площадку».
Еще тогда телезрители «Дома-2» поняли, что Александра намекает на Ольгу, ведь у той и правда настолько загруженных рабочий график, что время от времени она не успевает все сделать за день, поэтому возвращается домой под утро. Несколько дней назад Черно в очередной раз «прошлась» по Бузовой. Правда, пользователи Сети уверены, что в этот раз участнице телестройки ничего просто так не сойдет с рук.
Вчера у Саши поинтересовались, ходит ли она на концерты Ольги. Нужно сказать, что Черно не стала затягивать с ответом и заявила, что была на выступлении Бузовой лишь однажды.
К слову, также Александра указала на то, что песни, которые поет Ольга, скорее всего подходят девушкам-подросткам, которые непрерывно «страдают» от неразделенной любви.
Ни для кого не является секретом, что Саша довольно часто негативно высказывается в адрес руководства реалити-шоу «Дом-2». К примеру, не так давно Черно во всеуслышание начала заявлять, что ее «раздражает» тот факт, что коллективу, в том числе и ей, приходится по нескольку часов ждать пока начнется Лобное место, ведь «кто-то то и дело опаздывает на съемочную площадку».
Еще тогда телезрители «Дома-2» поняли, что Александра намекает на Ольгу, ведь у той и правда настолько загруженных рабочий график, что время от времени она не успевает все сделать за день, поэтому возвращается домой под утро. Несколько дней назад Черно в очередной раз «прошлась» по Бузовой. Правда, пользователи Сети уверены, что в этот раз участнице телестройки ничего просто так не сойдет с рук.
Вчера у Саши поинтересовались, ходит ли она на концерты Ольги. Нужно сказать, что Черно не стала затягивать с ответом и заявила, что была на выступлении Бузовой лишь однажды.
«Творчество ее я не очень понимаю..» - добавила избранница Оганесяна.
К слову, также Александра указала на то, что песни, которые поет Ольга, скорее всего подходят девушкам-подросткам, которые непрерывно «страдают» от неразделенной любви.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:47