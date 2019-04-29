Realme 3 Pro выйдет с 6 ГБ оперативной и 64 встроенной памяти





Производитель мобильных телефонов Realme решил увеличить выбор для своих поклонников, добавив в модель Realme 3 Pro еще одну модификацию, в которой будет доступно 6 гигабайт оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной. Остальной функционал останется тем же. Телефон будет оснащен дисплеем FHD+, размером 6,3 дюймов. Производительность обеспечит процессор Snapdragon 710 AIE с частотой 2,2 ГГц. Основная фотокамера имеет 16 мегапикселей, а фронтальная 25 мегапикселей, что гарантирует высокое качество селфи-снимков. Автономную работу устройства обеспечит аккумулятор емкостью 4045 мАч. Для покупателя телефон доступен в трех цветах: Carbon Grey, Nitro Blue и Lightning Purple.Напомним, что ранее была выпущена модель Realme 3 Pro с двумя модификациями: 4 гигабайт оперативной и 64 гигабайт внутренней памяти, а также 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт внутренней памяти.