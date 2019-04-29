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Виталий Милонов предложил сократить россиянам рабочий день в зимний период

[b]Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с инициативой пересмотреть трудовой кодекс. По его мнению, необходимо сократить россиянам рабочий день в зимний период ради повышения их производительности труда./b]
Виталий Милонов предложил сократить россиянам рабочий день в зимний период

Виталий Милонов предложил изменить рабочий день зимой, сократив его на один час. Чиновник считает, люди утомляются из-за нынешнего графика в зимний период. На многих граждан негативно влияет тот факт, что им приходится работать до наступления темноты и часто добираться домой в сумерках. Из-за этого снижается рабочий КПД, поскольку в таких условиях люди устают чаще, а также более подвержены заболеваниям, а особенно сезонным вирусным недугам. Если же сделать условия труда более качественными, работники смогут выполнять свои обязанности с наибольшей отдачей, сообщается на сайте Полит Эксперт.

Тем не менее, выступать за изменение законодательства Виталий Милонов не торопится. Прежде он хотел бы привлечь специалистов и обсудить с ними этот вопрос, чтобы узнать их профессиональное мнение. Эксперты смогут точно определить, какого эффекта удастся добиться при сокращении рабочего дня.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 11:32

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