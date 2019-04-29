Виталий Милонов предложил сократить россиянам рабочий день в зимний период
[b]Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с инициативой пересмотреть трудовой кодекс. По его мнению, необходимо сократить россиянам рабочий день в зимний период ради повышения их производительности труда./b]
Виталий Милонов предложил изменить рабочий день зимой, сократив его на один час. Чиновник считает, люди утомляются из-за нынешнего графика в зимний период. На многих граждан негативно влияет тот факт, что им приходится работать до наступления темноты и часто добираться домой в сумерках. Из-за этого снижается рабочий КПД, поскольку в таких условиях люди устают чаще, а также более подвержены заболеваниям, а особенно сезонным вирусным недугам. Если же сделать условия труда более качественными, работники смогут выполнять свои обязанности с наибольшей отдачей, сообщается на сайте Полит Эксперт.
Тем не менее, выступать за изменение законодательства Виталий Милонов не торопится. Прежде он хотел бы привлечь специалистов и обсудить с ними этот вопрос, чтобы узнать их профессиональное мнение. Эксперты смогут точно определить, какого эффекта удастся добиться при сокращении рабочего дня.
Виталий Милонов предложил изменить рабочий день зимой, сократив его на один час. Чиновник считает, люди утомляются из-за нынешнего графика в зимний период. На многих граждан негативно влияет тот факт, что им приходится работать до наступления темноты и часто добираться домой в сумерках. Из-за этого снижается рабочий КПД, поскольку в таких условиях люди устают чаще, а также более подвержены заболеваниям, а особенно сезонным вирусным недугам. Если же сделать условия труда более качественными, работники смогут выполнять свои обязанности с наибольшей отдачей, сообщается на сайте Полит Эксперт.
Тем не менее, выступать за изменение законодательства Виталий Милонов не торопится. Прежде он хотел бы привлечь специалистов и обсудить с ними этот вопрос, чтобы узнать их профессиональное мнение. Эксперты смогут точно определить, какого эффекта удастся добиться при сокращении рабочего дня.
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 11:32